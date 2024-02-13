В Bentley Лерчек влетел BMW в центре Москвы

Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya
Популярная блогерша Лерчек попала в ДТП в центре Москвы, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, звезда интернета остановилась на пешеходном переходе, чтобы пропустить идущих по зебре людей. В этот момент в неё влетел BMW 5.
В результате аварии от машины блогерши отлетела буква N (от надписи Bentley), также оказался сильно помят бампер. Сама девушка ударилась головой и повредила колено. Отмечается, что подушки безопасности в автомобиле при столкновении не сработали.
Напомним, в прошлом году против Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее мужа Артема были возбуждены уголовные дела об уклонении от уплаты налогов и об отмывании денег. В январе 2024 года супруги выплатили долг по налогам в размере 504 миллиона рублей.
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В результате аварии от машины блогерши отлетела буква N (от надписи Bentley), также оказался сильно помят бампер. Сама девушка ударилась головой и повредила колено. Отмечается, что подушки безопасности в автомобиле при столкновении не сработали.
Читайте также:
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Евгения Парфентьева