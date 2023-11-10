В Благодарном умерла 3-летняя девочка, на которую наехала ГАЗель

Фото: istockphoto/Marija Stepanovic
3-летняя девочка попала под колеса маршрутки в городе Благодарном Ставропольского края.
В региональном управлении ГИБДД сообщают, что ДТП случилось 9 ноября на улице Однокозова. 60-летний водитель пассажирской «ГАЗели» наехал на ребёнка. Девочка вместе с мамой находилась на посадочной площадке, оступилась и упала под отъезжающую маршрутку.
С тяжелыми травмами девочку госпитализировали в реанимацию, где она скончалась. Врачам не удалось её спасти, несмотря на все усилия.
Водитель маршрутки за последние два года шесть раз привлекался к ответственности за нарушение скоростного режима.
Читайте также:
Сбежавшая корова насмерть затоптала 75-летнего пенсионера
В Брянской области расстреляли автомобиль, погиб подполковник ФСБ
«Это не случайность»: В Киеве раскрыли подробности гибели помощника Залужного
С тяжелыми травмами девочку госпитализировали в реанимацию, где она скончалась. Врачам не удалось её спасти, несмотря на все усилия.
Читайте также:
Сбежавшая корова насмерть затоптала 75-летнего пенсионера
В Брянской области расстреляли автомобиль, погиб подполковник ФСБ
«Это не случайность»: В Киеве раскрыли подробности гибели помощника Залужного
Мария Фирсова