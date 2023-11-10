В Брянской области расстреляли автомобиль, погиб подполковник ФСБ

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Неизвестные расстреляли автомобиль погрануправления в Брянской области.
В результате нападения погиб подполковник ФСБ Сергей Шатый.
По данным Baza, нападение на УАЗ Патриот случилось на окраине села Улица Брянской области. Примерно в 16.00 неизвестные открыли огонь из автоматического оружия, а потом скрылись.
Ранения получил заместитель начальника отдела материально-технического обеспечения, подполковник Сергей Шатый. Он скончался на месте.
Ранее сообщалось о террористическом акте, в результате которого погиб депутат Народного Совета ЛНР Михаил Филипоненко. Он был совершен 8 ноября. Смерть политика наступила в результате взрыва в его автомобиле, который был припаркован возле дома в Луганске.
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По данным Baza, нападение на УАЗ Патриот случилось на окраине села Улица Брянской области. Примерно в 16.00 неизвестные открыли огонь из автоматического оружия, а потом скрылись.
Ранее сообщалось о террористическом акте, в результате которого погиб депутат Народного Совета ЛНР Михаил Филипоненко. Он был совершен 8 ноября. Смерть политика наступила в результате взрыва в его автомобиле, который был припаркован возле дома в Луганске.
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Мария Фирсова