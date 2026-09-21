В Ботсване задержали мужчину с чужим пенисом
В Ботсване рассматривают дело гражданина Зимбабве, задержанного с подозрительным грузом. Об этом информирует Pindula.
15 сентября в Франсистауне перед судом предстал Наяша Мугодзери. Его обвиняют в незаконном пересечении границы и в хранении частей человеческого тела.
По данным следствия, мужчину задержали благодаря анонимному сообщению. Как заявил в суде детектив‑констебль Гомолело Диксон из управления уголовных расследований, при досмотре в сумке у Мугодзери обнаружили мужские гениталии. Происхождение биоматериала полиции пока установить не удалось.
Прокурор Дитхонг Мпале выступил против освобождения обвиняемого под залог. Он подчеркнул, что хранение человеческих органов — серьёзное преступление, а с учётом обвинения в незаконном переходе границы подозреваемый может скрыться.
В свою очередь Мугодзери настаивал, что не планирует бежать и хочет доказать свою невиновность. По словам задержанного, в случае содержания под стражей его имущество останется без присмотра. В настоящий момент суд не определил меру пресечения, а обвиняемый остаётся в следственном изоляторе.
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