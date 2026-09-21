Жительница США скрывала своего сына от полиции в подвале собственного дома
В Нью-Джерси разрешилась история с «пропавшим» подростком. 17-летнего юношу обнаружили в подполье подвала собственного дома, пишет People.
Всё началось с того, что мать мальчика Дженнифер Бакли обратилась в полицию, заявив, что не знает, где находится её сын. Правоохранители развернули масштабные поиски, задействовав значительные ресурсы. Однако в ходе расследования в показаниях женщины нашли противоречия.
При повторном обыске жилища подростка нашли — он всё это время скрывался в доме. Выяснилось, что мать сознательно помогала ему прятаться в подвале. В итоге Бакли арестовали и предъявили обвинение в воспрепятствовании осуществлению правосудия. Как уточняет издание, в разговоре с полицейскими женщина также высказывала опасения, что сын может быть опасен для самого себя.
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