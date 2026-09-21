Пожар вспыхнул в Петербурге после столкновения иномарки с мотоциклом
На Выборгском шоссе в Петербурге мотоцикл полностью сгорел в результате дорожной аварии. Об этом сообщает Телеграм-канал «78 | НОВОСТИ».
Авария случилась вечером 20 сентября. При развороте автомобиль не пропустил мотоцикл, двигавшийся по шоссе. В результате сильного столкновения двухколёсный транспорт мгновенно загорелся. Пламя перекинулось и на стоявший неподалёку «Лексус». Пока не приехали спасатели МЧС, водители и очевидцы старались потушить огонь своими огнетушителями.
Мотоциклист выжил, но находится в тяжёлом эмоциональном состоянии. Медики зафиксировали у него ссадины, многочисленные ушибы и подозревают сотрясение мозга. Скорая помощь оказала пострадавшему необходимую помощь прямо на месте происшествия.
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