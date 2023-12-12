В Бразилии молния убила футболиста прямо во время матча

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Бразильский футболист Кайо Энрике де Лима Гонсалвеш погиб от удара молнии прямо во время матча. Ему был 21 год. Об этом сообщает Globo.
Несчастье случилось в Санту-Антониу-да-Платина. Шел дождь, и молния ударила во время матча регионального любительского кубка в штате Парана между клубами «Униау Жапиренсе» и «Унидос», попав в Гонсалвеша. Его экстренно доставили в отделение неотложной помощи, однако врачи не смогли спасти спортсмена. Пострадали еще шесть футболистов. Их также госпитализировали с различными ожогами тела.
Пятеро пострадавших до сих пор остаются в больнице под наблюдением врачей. Шестого перевезли в областную больницу, его состояние оценивается как тяжелое.
Власти города выразили сожаление по поводу смерти футболиста, а также заявили, что всем пострадавшим будет обеспечен наилучший уход.
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Пятеро пострадавших до сих пор остаются в больнице под наблюдением врачей. Шестого перевезли в областную больницу, его состояние оценивается как тяжелое.
Власти города выразили сожаление по поводу смерти футболиста, а также заявили, что всем пострадавшим будет обеспечен наилучший уход.
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Элина Позднякова