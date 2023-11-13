В Брянске задержан подполковник полиции в отставке за крышевание ОПГ «Саранские»

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В Брянске задержан подполковник полиции в отставке Сергей Щукин по подозрению в крышевании громкой ОПГ «Саранские» на протяжении десяти лет. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
По предварительным данным, по версии следствия, 51-летний Щукин оказывал членам ОПГ помощь в уходе от наказаний за преступления, совершенные во второй половине 2000-х годов.
ОПГ «Саранские» в составе 19 человек совершали в 90-е годы совершали различные преступления: убийства, вымогательства, похищали людей и угоняли автомобили. В середине 2000-х они переехали в Брянск и совершили несколько заказных убийств, одно из которых - убийство депутата Брянского городского совета народных депутатов и генерального директора МУП «Комплекс» Александра Ищенко в 2005 году. Тогда под его полным контролем находился Центральный рынок.
Следствие утверждает, что Щукин совместно с другими полицейскими разваливал уголовные дела против «Саранских». Сейчас он задержан. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.
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ОПГ «Саранские» в составе 19 человек совершали в 90-е годы совершали различные преступления: убийства, вымогательства, похищали людей и угоняли автомобили. В середине 2000-х они переехали в Брянск и совершили несколько заказных убийств, одно из которых - убийство депутата Брянского городского совета народных депутатов и генерального директора МУП «Комплекс» Александра Ищенко в 2005 году. Тогда под его полным контролем находился Центральный рынок.
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Элина Позднякова