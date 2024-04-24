В Буйнакске строители случайно снесли стену дома, где находилась трехлетняя девочка

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В Буйнакске строители случайно снесли стену дома, где в этот момент была трехлетняя девочка. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
ЧП произошло на улице Эмирова. Сообщается, что во время работы техники ковш задел стену дома, после чего часть здания обрушилась.
В этот момент в доме находилась трехлетняя девочка. Отмечается, что она не пострадала. Иные детали и обстоятельства произошедшего не уточняются.
Ранее сообщалось, что в Татарстане на 14-летнего подростка упала бетонная плита. Происшествие произошло в посёлке Верхний недалеко от Бугульмы в Республике Татарстан. Подростка госпитализировали в Детскую районную клиническую больницу Казани с травмами различных частей тела.
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В этот момент в доме находилась трехлетняя девочка. Отмечается, что она не пострадала. Иные детали и обстоятельства произошедшего не уточняются.
Ранее сообщалось, что в Татарстане на 14-летнего подростка упала бетонная плита. Происшествие произошло в посёлке Верхний недалеко от Бугульмы в Республике Татарстан. Подростка госпитализировали в Детскую районную клиническую больницу Казани с травмами различных частей тела.
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Екатерина Коршунова