В Буйнакске строители случайно снесли стену дома, где находилась трехлетняя девочка

Директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин заявил, что РФ в ситуации с атакой на подмосковный «Крокус Сити холл» столкнулась с тщательно спланированным терактом, который был реализован с помощью международной пособнической сети. Об этом Чиханчин сообщил в рамках форума «Актуальные вопросы противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма».