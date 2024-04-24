В Рязанской области автобус попал в ДТП, один человек погиб

Фото: iStock/Anton Novikov
Один человек погиб, тринадцать пострадали в результате столкновения автобуса и грузового автомобиля в Рязанской области. Об этом сообщило УМВД по региону в своем Telegram-канале.
Авария произошла в 4:20 мск на 300-м километре автодороги федерального значения Р-22 «Каспий». Столкнулись автобус, который выполнял рейс «Астрахань-Москва», и грузовой автомобиль «МАН».
Водитель автобуса скончался в больнице. 13 человек получили травмы различной степени тяжести, среди которых водитель грузового автомобиля и 12 пассажиров автобуса.
Среди пострадавших детей нет, добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в Саратове произошло массовое дорожно-транспортное происшествие с участием трёх легковых автомобилей и городского автобуса. В результате серьёзные травмы получили четыре человека.
Читайте также:
В Дагестане задержали министра МЧС Чечни генерал-майора Алихана Цакаева
В Саратове автомобиль на скорости въехал в остановку общественного транспорта
Выросло число пострадавших в ДТП с микроавтобусом и грузовиком в Подмосковье
Водитель автобуса скончался в больнице. 13 человек получили травмы различной степени тяжести, среди которых водитель грузового автомобиля и 12 пассажиров автобуса.
Среди пострадавших детей нет, добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в Саратове произошло массовое дорожно-транспортное происшествие с участием трёх легковых автомобилей и городского автобуса. В результате серьёзные травмы получили четыре человека.
Читайте также:
В Дагестане задержали министра МЧС Чечни генерал-майора Алихана Цакаева
В Саратове автомобиль на скорости въехал в остановку общественного транспорта
Выросло число пострадавших в ДТП с микроавтобусом и грузовиком в Подмосковье
Екатерина Коршунова