В Бурятии спасают рыбаков, уплывших на оторвавшейся льдине в Байкал

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На озере Байкал откололась льдина с пятью рыбаками, сейчас их пытаются спасти, об этом сообщает МЧС по региону.
По информации ведомства, происшествие случилось наподалёку от станции Выдрино Кабанского района. По предварительной информации, на отколовшейся льдине находятся пять человек.
Помимо этого, отметили в ведомстве, аналогичное происшествие случилось рядом сТанхоем Кабанского района. Там ещё одна отколовшаяся льдина также дрейфует по Байкалу, только находятся на неё два человека.
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«Для оказания помощи привлечено 9 человек и 4 единицы техники, в том числе от МЧС России 3 человека и 2 единицы техники», — рассказали о спасательной операции в МЧС.
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Евгения Парфентьева