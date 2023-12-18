В Новосибирске рыбак спас девушку, провалившуюся под лёд Оби

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В Новосибирске рыбак спас девушку, которая провалилась под лед реки Оби. Об этом сообщается в Телеграм-канале муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС).
В воскресенье, 17 декабря, в МАСС позвонил мужчина и рассказал, что видит, как по льду Оби, в районе, где находится промоина, двигается девушка. Пока спасатели добирались до места происшествия, девушка провалилась под лёд и оказалась в воде.
Отмечается, что восемнадцатилетнюю сибирячку спас рыбак. Он эвакуировал пострадавшую из промоины на сани и транспортировал к берегу.
К тому времени на место инциденты прибыли спасатели. Они оказали девушке первую помощь и передали медикам скорой помощи.
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Отмечается, что восемнадцатилетнюю сибирячку спас рыбак. Он эвакуировал пострадавшую из промоины на сани и транспортировал к берегу.
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Диана Аванесян