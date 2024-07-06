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В Бурятии в одном из кафе отравились 22 человека

В Бурятии в одном из кафе отравились 22 человека, в том числе 13 детей
06 июля 2024, 09:28
Фото: iStock/maxim4e4ek

Фото: iStock/maxim4e4ek

22 человека, в том числе 13 детей, обратились в больницу с признаками острого отравления в бурятском Гусиноозерске. Об этом информирует прокуратура республики в своем Telegram-канале.
В рамках эпидемиологического расследования было установлено, что обратившиеся в медучреждение употребляли еду, которая была приобретена в одном из кафе города. Уточняется, что госпитализация потребовалась 10 пострадавшим, 8 из которых — дети.

Согласно информации источника, остальные пациенты находятся на амбулаторном лечении. Прокуратура Бурятии организовала проверку.



Ранее сообщалось, что второй человек скончался от ботулизма в России. Об этом сообщили в Минздраве Нижегородской области.

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Человек погиб при столкновении четырёх авто на Кутузовском проспекте в Москве
06 июля 2024, 08:54

Фото: iStock/Bilanol

В массовой аварии, произошедшей на Кутузовском проспекте в Москве, погиб человек, об этом сообщает столичная Госавтоинспекция в своём Telegram-канале.
Смертельная авария произошла вечером 5 июля.

«По предварительным данным водитель автомобиля «Тесла» не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с автомобилем «Тойота». После столкновения автомобили от удара отбросило на «Шевроле» и «Ляйсан», — сообщили в ведомстве.

В результате столкновения погиб водитель «Теслы». Ещё два пассажира автомобилей-участников ДТП получили травмы различной степени тяжести.

Дополнительные обстоятельства аварии устанавливаются.

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#дтп
#москва
#смерть
#госавтоинспекция
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В Подмосковье стая собак едва не растерзала пятилетнего мальчика
В Шатуре стая собак едва не растерзала пятилетнего мальчика
06 июля 2024, 08:19

Фото: iStock/Milan Krasula

В Шатуре возбуждено уголовное дело после нападения стаи собак на ребенка. Об этом сообщает ГСУ СК России по Московской области.
Инцидент произошел 5 июля во дворе жилого дома, стая бродячих собак набросилась на ребенка. Уточняется, что пострадавший госпитализирован.

На данный момент жизни мальчика ничего не угрожает. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о халатности лиц, которые несут ответственность за отлов бездомных собак.

Ранее сообщалось, что в российской столице собака набросилась на 12-летнего мальчика и покусала его. Нападение на шестиклассника совершил соседский пес. Старший брат мальчика выбежал на улицу и спас пострадавшего.

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#инцидент
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Российский город близ границы подвергся обстрелу
Шебекинский городской округ и Шебекино подверглись обстрелу
06 июля 2024, 04:42

Фото: istock / Iulianna Est

Российский приграничный с Шебекинский городской округ и город Шебекино в Белгородской области подверглись обстрелу, об этом в своем Telegram-канале предупредило региональное управление МЧС.
«Внимание! Ведется обстрел Шебекинский ГО, г. Шебекино. Спуститесь в подвал (укрытие)», – сообщается в публикации.

До этого два региона России – Курская и Белгородская области – объявили об опасности атаки БПЛА. Как пояснил заместитель главы Курской области, система ПВО готова к отражению возможных атак.

Также в ночь с 5 на 6 июля беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали гражданские объекты в трех районах Краснодарского края.

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#курская область
#белгородская область
#краснодарский край
#бпла
#пво
#удар
#воздушная тревога
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Беспилотники ВСУ атаковали гражданские объекты Краснодарского края
Оперштаб: в Краснодарском крае БПЛА атаковали гражданские объекты
06 июля 2024, 03:44

Фото: istockphoto/sommersby

В трех районах Краснодарского края беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали гражданские объекты в ночь с 5 на 6 июля, сообщил оперативный штаб Кубани в своем Telegram-канале.
Отмечается, что в Ейске система противовоздушной обороны (ПВО) сбила БПЛА, были зафиксированы незначительные повреждения вышки сотовой связи из-за упавших обломков.

«Также атака беспилотников отражена в станице Павловской. После падения фрагментов БПЛА на нефтебазе произошло загорание резервуаров по хранению топлива», – сообщил оперативный штаб.

В станице Ленинградской также загорелись топливные баки. На месте работают оперативные и специальные службы. По предварительным данным, никто не пострадал.

В пятницу вечером, 5 июля, в Краснодарском крае система ПВО сбила несколько украинских беспилотных летательных аппаратов. После теракта в Приморско-Ахтарске на Кубани госпитализированы шесть человек, из них двое детей.

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#бпла
#пво
#пожар
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В Москве военкома отправили в СИЗО по обвинению в получении крупной взятки
06 июля 2024, 00:34

Фото: istockphoto/Mikhail Dmitriev

Замосковорецкий суд Москвы арестовал военного комиссара Преображенского района Сергея Тригилева. Об этом со ссылкой на пресс-службу госоргана сообщили РИА Новости. По их данным, военкома отправили на два месяца в СИЗО по обвинению в получении крупной взятки.
«Тригилеву Сергею Анатольевичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца», – приводят слова собеседника в агентстве.
По информации издания, военкому вменяют получение крупной взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере. Максимальное наказание по статье – 12 лет колонии.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге по подозрению в получении взятки в особо крупном размере задержали заместителя главы Адмиралтейского района Игоря Комарова. По данным следствия, чиновник завысил цены на малые архитектурные цены при благоустройстве сквера на Рижском проспекте, после чего вывел разницу в деньгах на подконтрольные ИП.

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Меликов: число жертв при терактах в Дагестане объясняется подлостью нападения
05 июля 2024, 23:56

Фото: сайт Кремля

Большое количество жертв среди сотрудников правоохранительных органов при терактах в Дагестане объясняется скрытностью и подлостью нападения. Об этом сообщил глава республики Сергей Меликов на пресс-конференции в Махачкале.
Меликов раскритиковал «псевдо-экспертов», которые удивляются соотношением потерь – пять боевиков против почти 20 стражей порядка.

«Во-первых, потому что это нападение было подлым, из-за угла, скрытным, в мирный день, и, собственно говоря, неожидаемым, потому что оно, по сути своей, варварское», – сказал Меликов в пятницу на пресс-конференции в Махачкале.
Во-вторых, добавил глава Дагестана, полицейские «образно говоря, встали в ряд», чтобы не пропустить боевиков. Большинство погибших, обращает внимание Меликов, – это сотрудники ДПС и ППС, первыми оказавшиеся на пути вооруженных бандитов, которые заранее изучили все места, порядок и характер и несения службы.
«Один наряд вообще был практически расстрелян в тот период, когда осуществлял досмотр транспорта. И своей грудью или спиной, не важно, этот сотрудник закрыл того, чью машину досматривал», – объяснил руководитель республики Дагестан.
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СК: Бывшего депутата Госдумы РФ Пономарева* объявили в международный розыск
05 июля 2024, 21:49

Фото: istockphoto/Prathaan

Следственный комитет завершил расследование по делу бывшего Государственной думы РФ Ильи Пономарева*, обвиняемого в оправдании терроризма и распространении заведомо ложной информации о ВС России, сообщил СК РФ в своем телеграм-канале. Одновременно с этим экс-депутата объявили в международный розыск и избрали ему меру пресечения.
По данным следствия, в 2022 году фигурант, находясь на Украине, поучаствовал в видеотрансляции и дал интервью, где публично распространял ложную информацию о действиях ВС РФ, а также оправдывал терроризм на территории России.

Бывший депутат ГД Пономарев* сбежал из России в 2014 году после того, как против него открыли уголовное дело о растрате. Сначала он скрывался в США, а потом перебрался на Украину, где получил от властей разрешение на временное проживание, а после и гражданство.

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*Признан иностранным агентом на территории РФ, внесен в перечень террористов и экстремистов.
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В Петрозаводске арестован убивший экс-супругу на рабочем месте мужчина
05 июля 2024, 21:39

Фото: istockphoto/showcake

По обвинению в убийстве экс-супруги прямо на рабочем месте арестован мужчина в Петрозаводске. Об этом сообщили в региональном СУ СК РФ. Следователи уточнили, что по их версии злоумышленник нанес женщине не меньше 14 ударов ножом. Обвиняемого заключили под стражу.
«4 июля 2024 года в дневное время мужчина пришел в офис по месту работы своей бывшей супруги в городе Петрозаводске. В присутствии коллег он нанес женщине множественные ножевые ранения», — говорится в сообщении.

Женщина потеряла много крови и скончалась до приезда медиков. Открыто уголовное дело по статье об убийстве.

Известно, что пара развелась примерно год назад, мужчина убил бывшую супругу из-за ревности. Двое несовершеннолетних детей лишились матери.

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#новости
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В Домодедово трое мужчин облили прохожих из шланга и подрались с коммунальщиками
05 июля 2024, 21:28

Фото: "МВД-Медиа"

В Подмосковье полицейские задержали троих приезжих мужчин, которые обливали прохожих из шланга, а после устроили драку с коммунальщиками. Как сообщили в «МВД-Медиа», в отношении подозреваемых возбудили уголовные дела о хулиганстве.
По предварительным данным от МВД, все произошло во дворе дома на улице Курыжова в городе Домодедово. Трое мужчин поливали прохожих холодной водой из шланга. Сотрудники управляющей компании, увидев, что происходит, решили сделать замечание.

«В ходе словесного конфликта между двумя подельниками и работниками предприятия завязалась драка. Во время потасовки третий сообщник стал поливать из шланга потерпевших», – пояснили в «МВД-Медиа».
Нарушителей вскоре задержали и отправили под домашний арест на время следствия. Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 213 УК о хулиганстве. Максимальное наказание по ней – 7 лет колонии.

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