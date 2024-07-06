В Бурятии в одном из кафе отравились 22 человека

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22 человека, в том числе 13 детей, обратились в больницу с признаками острого отравления в бурятском Гусиноозерске. Об этом информирует прокуратура республики в своем Telegram-канале.
В рамках эпидемиологического расследования было установлено, что обратившиеся в медучреждение употребляли еду, которая была приобретена в одном из кафе города. Уточняется, что госпитализация потребовалась 10 пострадавшим, 8 из которых — дети.
Согласно информации источника, остальные пациенты находятся на амбулаторном лечении. Прокуратура Бурятии организовала проверку.
Ранее сообщалось, что второй человек скончался от ботулизма в России. Об этом сообщили в Минздраве Нижегородской области.
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Согласно информации источника, остальные пациенты находятся на амбулаторном лечении. Прокуратура Бурятии организовала проверку.
Ранее сообщалось, что второй человек скончался от ботулизма в России. Об этом сообщили в Минздраве Нижегородской области.
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Екатерина Коршунова