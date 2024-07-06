В Подмосковье стая собак едва не растерзала пятилетнего мальчика

Фото: iStock/Milan Krasula
В Шатуре возбуждено уголовное дело после нападения стаи собак на ребенка. Об этом сообщает ГСУ СК России по Московской области.
Инцидент произошел 5 июля во дворе жилого дома, стая бродячих собак набросилась на ребенка. Уточняется, что пострадавший госпитализирован.
На данный момент жизни мальчика ничего не угрожает. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о халатности лиц, которые несут ответственность за отлов бездомных собак.
Ранее сообщалось, что в российской столице собака набросилась на 12-летнего мальчика и покусала его. Нападение на шестиклассника совершил соседский пес. Старший брат мальчика выбежал на улицу и спас пострадавшего.
Читайте также:
В Москве на 12-летнего ребенка напала собака
В Москве мигранты до полусмерти избили камнями и кирпичами ветерана ФСБ — видео
В Петрозаводске арестован убивший экс-супругу на рабочем месте мужчина
На данный момент жизни мальчика ничего не угрожает. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о халатности лиц, которые несут ответственность за отлов бездомных собак.
Ранее сообщалось, что в российской столице собака набросилась на 12-летнего мальчика и покусала его. Нападение на шестиклассника совершил соседский пес. Старший брат мальчика выбежал на улицу и спас пострадавшего.
Читайте также:
В Москве на 12-летнего ребенка напала собака
В Москве мигранты до полусмерти избили камнями и кирпичами ветерана ФСБ — видео
В Петрозаводске арестован убивший экс-супругу на рабочем месте мужчина
Екатерина Коршунова