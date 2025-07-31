В Тырныаузе из-за дождя вновь сошел сель
Из-за сильных дождей в Тырныаузе вновь сошел сель по реке Герхожан-Суу, сообщает URA.RU.
Движение в районе «Герхожан» перекрыто, работают спасательные службы. Как сообщает СМИ, ранее, 21 июля, здесь уже происходил сход, из-за которого часть города осталась без света, воды и газа.
В Эльбрусском районе введен режим ЧС, ситуация находится под контролем.
Напомним, на Камчатке опубликовали кадры последствий землетрясения в Северо-Курильске. Магнитуда землетрясения составила 8,7 баллов.
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