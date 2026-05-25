В челнинском парке от укусов дикой лисы пострадали шесть человек
В больницы Набережных Челнов обратились трое детей и трое взрослых, укушенных дикой лисой в парке «Прибрежный». Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Управления здравоохранения города.
Всем пострадавшим была оказана полная и неотложная медицинская помощь. Специалисты провели весь комплекс необходимых лечебных и профилактических мероприятий, которые обычно применяются при подобных травмах, в том числе антирабическую вакцинацию. По информации пресс-службы, жизни пациентов вне опасности.
Ранее в социальных сетях распространились сведения о том, что дикая лиса напала на посетителей городского парка. Глава Центрального района Фидарис Хабибуллин сообщил, что специализированные службы начали мероприятия по поиску и отлову животного.
