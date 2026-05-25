Стало известно о судьбе сына погибшего в липецком лесу мужчины
Сын погибшего в Липецкой области мужчины нашёлся и находится под следствием. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Следователи нашли 18-летнего сына Алексея Крапивина: молодой человек жив и здоров, его везут на допрос. Ранее правоохранители обнаружили тело 42-летнего отца парня возле его машины в лесу на территории Лебедянского округа.
По версии следствия, 22 мая Алексей с 18-летним сыном Артёмом возвращался на своём автомобиле из Липецка. Домой оба так и не приехали. Сначала нашли тело отца, а теперь задержали сына.
Выяснилось, что с Крапивиным был его знакомый — этого гражданина тоже проверят на причастность к преступлению. Следствие предполагает, что именно Артём зарезал отца во время ссоры. Ранее представители местного отделения Следственного комитета России сообщали, что по факту инцидента возбуждено уголовное дело.
