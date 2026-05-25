Россиянка несколько дней ходила и тренировалась с иголкой в стопе
В Красноярске женщина наступила на иголку и несколько дней ходила с ней в стопе. Об этом сообщает пресс-служба краевой клинической больницы.
Россиянка ходила дома босиком и в какой-то момент почувствовала лёгкий укол в стопу. Она подумала, что наступила на крошку, но дискомфорт не прошёл. Женщина не придала этому значения и следующие несколько дней вела привычный образ жизни: провела тренировку по боксу и суммарно поднялась по лестнице на эквивалент 200 этажей.
Однако в какой-то момент её нога сильно распухла, и гражданка обратилась в больницу. Рентген показал, что в стопе находится фрагмент швейной иглы. Острый предмет вошёл вертикально, обломился и из-за активной двигательной активности ушёл ещё глубже.
Хирург успешно удалил иглу из ноги женщины. Врач предупредил: в подобных случаях нельзя нагружать конечность, так как осколок мог достичь сухожилий или сосудов. Медики уже выписали пациентку.
