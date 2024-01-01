В Челябинске дети мигрантов с битами напали на бойцов СВО и их жён

Фото: istockphoto/Chalabala
В Челябинске дети мигрантов совершили нападение на участников СВО в новогоднюю ночь.
«МК» пишет, что видео конфликта появилось в соцсетях.
Военные с супругами вышли на улицу, где ждали такси. В этот момент на них напали пьяные дети мигрантов с битами. Они без причины оскорбляли женщину. Подростки залили участников СВО перцовкой. Завязалась драка.
Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». В данный момент преступников ищут.
Ранее сообщалось, что следственное управление СКРФ возбудило уголовное дело из-за конфликта 1 января между мигрантами и участниками СВО в Челябинске.
Сообщается, что мигранты оскорбляли местных жителей, среди которых были демобилизованные с передовой и их жены. Одному из участников СВО нанесли удар предметом, который используют в качестве оружия.
Ранее сообщалось, что в Балашихе Московской области между мигрантами произошла массовая драка.
Глава Следственного комитета РФ поручил представить доклад об обстоятельствах массовой драки в Московской области.Сообщается, что инцидент произошел в новогоднюю ночь в парке Пехорка. В общей сложности в драке участвовали около десяти человек. О причинах и последствиях конфликта информация не уточняется.
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Военные с супругами вышли на улицу, где ждали такси. В этот момент на них напали пьяные дети мигрантов с битами. Они без причины оскорбляли женщину. Подростки залили участников СВО перцовкой. Завязалась драка.
Ранее сообщалось, что следственное управление СКРФ возбудило уголовное дело из-за конфликта 1 января между мигрантами и участниками СВО в Челябинске.
Сообщается, что мигранты оскорбляли местных жителей, среди которых были демобилизованные с передовой и их жены. Одному из участников СВО нанесли удар предметом, который используют в качестве оружия.
Ранее сообщалось, что в Балашихе Московской области между мигрантами произошла массовая драка.
Глава Следственного комитета РФ поручил представить доклад об обстоятельствах массовой драки в Московской области.Сообщается, что инцидент произошел в новогоднюю ночь в парке Пехорка. В общей сложности в драке участвовали около десяти человек. О причинах и последствиях конфликта информация не уточняется.
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Мария Фирсова