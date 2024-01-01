Во Франции в новогоднюю ночь сожгли 745 машин и арестовали почти 400 человек

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Вандалы сожгли 745 машин во Франции в новогоднюю ночь, а число задержанных превысило 380 человек.
Об этом рассказал министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен.
Данные он раскрыл на пресс-конференции, Её транслировали в эфире телеканала CNews. По данным министра, это на 10% меньше, чем в прошлом году.
По данным отчета МВД за 1 января 2023 года, в прошлую новогоднюю ночь было сожжено 690 автомобилей.
По мнению главы МВД, нынешняя ночь прошла более спокойно, чем в 2022 году. Вовремя подавления беспорядков 40 правоохранителей получили ранения. Это на 40% меньше, чем в прошлом году.
Стражей порядка обстреливали при помощи пиротехники. В новогоднюю ночь усилили контроль на границах и конфисковали нелегальную пиротехнику.
Ранее сообщалось, что в Москве случился пожар на Рублёвском шоссе. Об этом пишет Телеграм-канал Mash. По информации канала, возгорание случилось на территории горнолыжного комплекса. Отмечается, что площадь возгорания составила 800 кв. м.
В настоящее время информация о пострадавших отсутствует, на месте происшествия работает МЧС.
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Данные он раскрыл на пресс-конференции, Её транслировали в эфире телеканала CNews. По данным министра, это на 10% меньше, чем в прошлом году.
По мнению главы МВД, нынешняя ночь прошла более спокойно, чем в 2022 году. Вовремя подавления беспорядков 40 правоохранителей получили ранения. Это на 40% меньше, чем в прошлом году.
Стражей порядка обстреливали при помощи пиротехники. В новогоднюю ночь усилили контроль на границах и конфисковали нелегальную пиротехнику.
Ранее сообщалось, что в Москве случился пожар на Рублёвском шоссе. Об этом пишет Телеграм-канал Mash. По информации канала, возгорание случилось на территории горнолыжного комплекса. Отмечается, что площадь возгорания составила 800 кв. м.
В настоящее время информация о пострадавших отсутствует, на месте происшествия работает МЧС.
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Мария Фирсова