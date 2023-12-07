В Челябинске 6-летний мальчик пропал при странных обстоятельствах

Фото: istockphoto/Sinicakover
Мальчик должен был доехать домой из бассейна на машине вместе с отцом.
Telegram-канале «АЧН» пишет, что, по словам матери пропавшего мальчика, её супруг приехал за сыном, чтобы забрать из бассейна «Строитель». Мужчина встретил ребёнка. Вместе они подошли к автомобилю. Отец думал, что сын уже сел на заднее сиденье и поехал.
По дороге мужчина заговорил с мальчиком, обернулся и увидел, что сына нет. Мужчина вернулся к бассейну и осмотрел всю округу, но мальчика не нашел.
Семья обратилась в полицию. Несмотря на то, что мальчик тепло одет, он может сильно замерзнуть. Сейчас температура воздуха в Челябинске -30 °C.
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По дороге мужчина заговорил с мальчиком, обернулся и увидел, что сына нет. Мужчина вернулся к бассейну и осмотрел всю округу, но мальчика не нашел.
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Мария Фирсова