В Тюмени две школьницы пропали в мороз -30

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
В Тюмени две девушки-подростка ушли из дома и пропали.
Об этом пишет поисковый отряд «Белая Сова-Тюмень» в сообществе во «ВКонтакте».
Школьницы пропали 6 декабря. Они ушли из дома, но обратно так и не вернулись. При этом 7 декабря температура в Тюменской области опустилась ниже -30 °C.
Обеим школьницам на вид 15-16 лет. О местоположении девушек ничего не известно.
Одна из пропавших ростом примерно 160 см, худощавого телосложения. У неё тёмные волосы ниже плеч. Была одета в чёрные пуховик с капюшоном, широкие джинсы, вязаную шапку и черные с белыми вставками ботинки из замши.
Рост второй пропавшей 168 см, девушка среднего телосложения, у неё длинные русые волосы. Была одета в черные пуховик, брюки, шапку и черно-белый шарф. Также у девушки пирсинг в носу.
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Школьницы пропали 6 декабря. Они ушли из дома, но обратно так и не вернулись. При этом 7 декабря температура в Тюменской области опустилась ниже -30 °C.
Одна из пропавших ростом примерно 160 см, худощавого телосложения. У неё тёмные волосы ниже плеч. Была одета в чёрные пуховик с капюшоном, широкие джинсы, вязаную шапку и черные с белыми вставками ботинки из замши.
Рост второй пропавшей 168 см, девушка среднего телосложения, у неё длинные русые волосы. Была одета в черные пуховик, брюки, шапку и черно-белый шарф. Также у девушки пирсинг в носу.
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Мария Фирсова