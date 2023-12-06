В Екатеринбурге по пути в школу пропали женщина и её дети

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В Екатеринбурге без вести пропали женщина и её двое детей, которых она провожала в школу.
URA.RU, ссылаясь на поисковый отряд «Прорыв», пишет, что 33-летняя женщина с 13-летними мальчиком и девочкой пошла в школу в Октябрьском районе. После этого мать с детьми никто не видел. О пропаже детей и супруги сообщил глава семейства.
Женщина среднего телосложения, у ней карие глаза и тёмные волосы. Была одета в бежевую куртку, штаны светлого оттенка и угги, на голове был платок.
Дети худощавого телосложения, с карими глазами и темными волосами. Мальчик был одет в куртку зелёного цвета, черную шапку и кроссовки, а на девочке была кожаная черная куртка, желтая шапка, синяя кофта и джинсы.
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«По его словам, Ситора повела Сабрину и Сарвара устраивать в школу, но по дороге они пропали. Ведём поиски вместе с полицейскими», —рассказывают в поисковом отряде.
Дети худощавого телосложения, с карими глазами и темными волосами. Мальчик был одет в куртку зелёного цвета, черную шапку и кроссовки, а на девочке была кожаная черная куртка, желтая шапка, синяя кофта и джинсы.
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Мария Фирсова