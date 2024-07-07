В Челябинской области двоих детей придавило упавшим на палатку деревом

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В Миассе на озере Тургояк двух детей придавило упавшим на палатку деревом. Об этом информирует СУ СК РФ Челябинской области.
Инцидент произошел 5 июля. Дерево упало на палатку, в которой находились девятилетняя девочка и ее полугодовалая сестра.
Школьницу спасти не удалось, малышку с травмой головы госпитализировали. В настоящее время ее состояние оценивается как тяжелое.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Ранее сообщалось, что травматологи Можайской больницы буквально по частям собрали бедренную кость пациента. На пострадавшего упало дерево, и ствол раздробил ногу.
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Школьницу спасти не удалось, малышку с травмой головы госпитализировали. В настоящее время ее состояние оценивается как тяжелое.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Ранее сообщалось, что травматологи Можайской больницы буквально по частям собрали бедренную кость пациента. На пострадавшего упало дерево, и ствол раздробил ногу.
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Екатерина Коршунова