В Бурятии одинокая рыбачка погибла от нападения медведя на берегу таежной реки

90-е годы оставили неизгладимый след в истории России. Десятки преступных группировок орудовали по всей стране, беспрепятственно совершая убийства, грабежи и осуществляя мошеннические схемы. Некоторые фигуранты этих уголовных дел давно находятся в местах лишения свободы, но есть и те, кому пока что удаётся избежать наказания.