В Бурятии одинокая рыбачка погибла от нападения медведя на берегу таежной реки

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В Бурятии жительница Нижнеангарска погибла от нападения медведя, когда в одиночку рыбачила на берегу таежной реки. Об этом сообщает Бурприроднадзор. По данным ведомства, вскоре инспекторы с охотниками выследили зверя и застрелили его.
Согласно сообщению надзорного органа, все произошло недалеко от тайги у реки Душкачанка. Инспекторы предполагают, что медведь принял женщину за угрозу или же хотел отобрать ее улов. От полученных травм рыбачка скончалась.
По факту случившегося межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку, чтобы оценить как ответственные органы контролируют численность диких животных. Если будут найдены нарушения, прокуроры обещают отреагировать.
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«В Северобайкальском районе за этот год было отстреляно 9 медведей. Последний раз сигнал был 2 июля - сообщение от жителей, сразу же сотрудники Бурприроднадзора провели ликвидацию хищника. Сейчас сотрудники Бурприроднадзора обследуют территорию, следов других медведей нет», – пояснили введомстве.
По факту случившегося межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку, чтобы оценить как ответственные органы контролируют численность диких животных. Если будут найдены нарушения, прокуроры обещают отреагировать.
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Данил Пономарев