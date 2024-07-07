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Под Алуштой ликвидировали открытое горение лесной подстилки

МЧС: в Алуште ликвидировали горение лесной подстилки на 4,2 тысячи «квадратов»
07 июля 2024, 07:37
Фото: iStock/Distortion Media

Фото: iStock/Distortion Media

Горение лесной подстилки ликвидировано под Алуштой. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
Отмечается, что площадь возгорания составила почти 4,2 тысячи квадратных метров. На месте происшествия работали 90 специалистов и 26 единиц техники.

Данные о пострадавших не поступали.



Напомним, пожар на газораспределительном узле близ села Виноградное под Алуштой произошел накануне, 6 июля, в 21:42 по мск. Советник главы Крыма Олег Крючков пояснил, что причиной возгорания стала авария на сети. Из-за произошедшего пожара у Виноградного могут частично или даже полностью отключить газоснабжение.

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#авария
#мчс
#пожар
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#происшествия
#отключение
#газоснабжение
Экс-глава Сергокалинского района Дагестана побывал дома после ареста
РИА Новости: экс-глава района в Дагестане Омаров побывал дома между задержаниями
07 июля 2024, 07:59

Фото: iStock/Atstock Productions

Бывший глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров успел побывать дома после ареста за мелкое хулиганство, однако уже в следующую ночь был задержан у себя в доме по подозрению в отмывании денег. Об этом информирует РИА Новости.
По словам источника агентства, обвиняемый находился дома, но ночью произошло задержание. Правоохранители арестовали Омарова в его доме в селе Сергокала. После он был доставлен в Махачкалу.

Ранее Омаров отбыл десять суток административного ареста за мелкое хулиганство.

Напомним, вчера, 6 июля, сотрудники правоохранительных органов задержали по подозрению в совершении экономических преступлений экс-главу Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова, чьи дети участвовали в терактах в регионе. Кража средств в крупном размере происходила с 2016 по 2022 гг. в составе преступной группы.

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СК: В Егорьевске мужчине предъявлено обвинение в убийстве местного жителя

Одного из братьев Ащеуловых могут судить по новому уголовному делу
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#сотрудники
#дома
#дагестан
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Одного из братьев Ащеуловых могут судить по новому уголовному делу
ТАСС: старший брат Ащеулов может стать фигурантом дела о дискредитации ВС РФ
07 июля 2024, 07:48

Фото: iStock/Akintevs

Еще одно уголовное дело могут возбудить в отношении осужденного за госизмену старшего сына священника Игоря Ащеулова Иоанна. Об этом сообщили ТАСС в силовых структурах.
Уточняется, что причиной для этого стала его речь в последнем слове на заседании суда. Несмотря на замечания судьи, Иоанн осудил российскую армию и правительство страны.

Ранее мужчины не стали оспаривать свою вину в суде.

Напомним, Алексей, Иоанн и Тимофей Ащеуловы обвиняются по трём статьям Уголовного кодекса: покушение на государственную измену, незаконное пересечение границы РФ и участие в деятельности террористической организации. Мужчины хотели присоединиться к террористической организации и участвовать в боях против ВС РФ. Вскоре их задержали.

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СК: В Егорьевске мужчине предъявлено обвинение в убийстве местного жителя

СБУ задержала во Львове объявленного в розыск экс-прокурора Ильницкого
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#обвинение
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#вс рф
#уголовное дело
#суд
#священник
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Один из организаторов поджога Дома профсоюзов в Одессе избил человека
07 июля 2024, 05:04

Фото: istockphoto / globalmoments

Один из организаторов поджога здания Дома профсоюзов в Одессе в 2014 году избил фитнес-инструктора, сообщает ТАСС, ссылаясь на украинское издание «Новости Live».
По его данным, фитнес-инструктор грубо разговаривал с военнослужащими Вооруженных сил Украины (ВСУ). Имена бойца и причины конфликта также не приводятся.

Через некоторое время Ганул подошел к своему тренеру по фитнесу и избил его за слова, которые он сказал солдату. Пострадавшего отвели в автобус военных. По словам Ганула, сотрудники военкомата выдали инструктору по фитнесу повестку и отвезли его на прохождение военно-медицинской комиссии.

9 апреля Басманный суд Москвы заочно арестовал Демьяна Ганула, объявленного в международный розыск в рамках расследования уголовного дела о сносе памятников воинской славы в России.

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Число пострадавших в результате удара ВСУ по Горловке увеличилось

В Днепропетровской области Украины прогремел ряд взрывов
#всу
#украина
#россия
#одесса
#военком
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В российском городе перевернулся катер с пятью людьми
07 июля 2024, 04:44

Фото: iStock/aetb

Катер, на борту которой находились пять человек, перевернулся в Хабаровске, передает пресс-служба ГУ МЧС России по региону в Telegram-канале.
Отмечается, что в настоящее время спасатели ищут трех человек. Два пассажира на борту смогли выплыть на берег самостоятельно.

Ранее катер с десятью россиянами на борту попал в шторм и потерпел крушение на Волге в Чувашии.

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#хабаровский край
#спасатели
#мчс
#чувашия
#волга
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Число пострадавших в результате удара ВСУ по Горловке увеличилось
07 июля 2024, 03:22

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Число жертв в результате обстрела Горловки Вооруженными силами Украины (ВСУ) в Донецкой Народной Республике (ДНР) возросло до 9 человек, заявил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.
ВСУ обстреляли Горловку в Донецкой Народной Республике (ДНР) 6 июля. В результате атаки были ранены четыре сотрудника МЧС. Сотрудники ликвидировали пожар в частном секторе, возникший после масштабного обстрела города. Во время тушения обстрел повторился.

Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что украинские силы вновь сбросили взрывчатку с беспилотников на Кировский район Донецка, расположенный к юго-западу от города.

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#днр
#мчс
#всу
#украина
#россия
#обстрел
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МЧС: Пожар на газораспределителе под Алуштой локализовали на площади 1500 кв.м.
07 июля 2024, 01:32

Фото: МЧС России

В Крыму удалось локализовать пожар на газораспределительном узле под Алуштой. Об этом сообщило МЧС России в своем телеграм-канале. По предварительной оценке ведомства, площадь составила 1500 квадратных метров.
«К месту направлены дополнительные силы и средства ГУ МЧС России по Республике Крым. На месте работают более 50 специалистов и 14 единиц техники», – сообщали ранее в МЧС.
Пожар на газораспределительном узле близ села Виноградное под Алуштой произошел накануне, 6 июля, в 21:42 по московскому времени. Советник главы Крыма Олег Крючков пояснил, что причиной возгорания стала авария на сети.

Глава администрации Алушты Галина Огнева добавила, что из-за пожара у Виноградного сегодня, 7 июля, могут частично или даже полностью отключить газ в городе.

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#авария
#мчс
#пожар
#газ
#крым
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В Алуште допустили полное отключение газа в связи с пожаром
Администрация Алушты: возможно полное отключение газа в связи с возгоранием
07 июля 2024, 00:50

Фото: iStock/Chepko

В крымском городе Алушта газ возможно полное или частичное отключение газа 7 июля из-за аварии на газораспределителе, заявила глава администрации города Галина Огнева в своем Telegram-канале.
«В районе села Виноградное произошла авария на газопроводе. В связи с этим завтра, 7 июля, возможно полное или частичное ограничение подачи газа потребителям муниципалитета», – написала она.

Ранее стало известно о пожаре на газораспределительном узле близ села Виноградное под Алуштой. О пожаре сообщили в субботу, 6 июля, в 21:42 по московскому времени. Советник главы Крыма Олег Крючков заявил, что причиной пожара стала авария на сети.

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#газ
#пожар
#крым
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Стала известна причина возгорания газораспределителя под Алуштой в Крыму
Причиной пожара на газораспределителе под Алуштой стала авария на сетях
07 июля 2024, 00:01

Фото: iStock/NiseriN

Причиной возгорания газораспределителя под Алуштой в Крыму стала авария на сети, сообщил советник главы полуострова Олег Крючков в своем Telegram-канале.
«Авария. МЧС и лесники контролируют периметр. После выгорания газа в трубах начнутся восстановительные работы», – отметил он.

Ранее стало известно, что на газораспределительном узле близ села Виноградное под Алуштой возник пожар.

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В Крыму загорелся газораспределительный узел
МЧС: газораспределительный узел загорелся под Алуштой в Крыму
06 июля 2024, 23:34

Фото: iStock/grafoto

Газораспределительный узел загорелся близ села Виноградное под Алуштой в Крыму. На месте работают спасатели и лесники, для предотвращения распространения огня, сообщает РИА Новости со ссылкой на главное управление МЧС республики.
О пожаре стало известно в 21:42 в субботу, 6 июля. На место выехали сотрудники МЧС России, газовой службы и Алуштинского лесничества. О причине пожара не сообщается.

5 июля в Крыму было объявлено штормовое предупреждение из-за аномальной жары. С 7 по 11 июля средняя температура на полуострове поднимется на 7 градусов выше климатической нормы. Ожидается, что в эти дни она достигнет плюс 33-38.

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#пожар
#газ
#крым
#мчс
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