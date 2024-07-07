Под Алуштой ликвидировали открытое горение лесной подстилки

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Горение лесной подстилки ликвидировано под Алуштой. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
Отмечается, что площадь возгорания составила почти 4,2 тысячи квадратных метров. На месте происшествия работали 90 специалистов и 26 единиц техники.
Данные о пострадавших не поступали.
Напомним, пожар на газораспределительном узле близ села Виноградное под Алуштой произошел накануне, 6 июля, в 21:42 по мск. Советник главы Крыма Олег Крючков пояснил, что причиной возгорания стала авария на сети. Из-за произошедшего пожара у Виноградного могут частично или даже полностью отключить газоснабжение.
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Данные о пострадавших не поступали.
Напомним, пожар на газораспределительном узле близ села Виноградное под Алуштой произошел накануне, 6 июля, в 21:42 по мск. Советник главы Крыма Олег Крючков пояснил, что причиной возгорания стала авария на сети. Из-за произошедшего пожара у Виноградного могут частично или даже полностью отключить газоснабжение.
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Екатерина Коршунова