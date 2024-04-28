В Челябинской области школьница, объявленная в розыск, сорвалась со скалы

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В Челябинской области завершились поиски пропавшей 14-летней школьницы. Об этом информирует поисково-спасательная служба региона.
Сообщается, что пропавшая в пятницу, 26 апреля, школьница из Сатки обнаружена в реке Ай. По предварительным данным, девочка сорвалась со 100-метровой скалы на Айских притесах, спасти ее не удалось.
Чтобы добраться до подростка сотрудникам спасательной службы пришлось использовать альпинистское снаряжение. Следователям регионального СК предстоит выяснить, как девочка оказалась на скалах. В настоящее время назначено проведение ряда судебно-медицинских экспертиз.
Ранее сообщалось, что работники Мособлпожспаса вместе с сотрудниками федеральной воинской части «Устье» помогли альпинисту, упавшему с четырёхметровой высоты. Инцидент произошёл на тренировочной базе у деревни Васильевское в Рузском городском округе.
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Чтобы добраться до подростка сотрудникам спасательной службы пришлось использовать альпинистское снаряжение. Следователям регионального СК предстоит выяснить, как девочка оказалась на скалах. В настоящее время назначено проведение ряда судебно-медицинских экспертиз.
Ранее сообщалось, что работники Мособлпожспаса вместе с сотрудниками федеральной воинской части «Устье» помогли альпинисту, упавшему с четырёхметровой высоты. Инцидент произошёл на тренировочной базе у деревни Васильевское в Рузском городском округе.
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Екатерина Коршунова