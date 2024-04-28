Водитель и два пассажира погибли в лобовом ДТП возле Димитровграда

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Водитель и два пассажира погибли в лобовой аварии возле Димитровграда. Об этом сообщает УМВД по Ульяновской области.
Уточняется, что ДТП произошло около двух часов ночи на дороге Димитровград — Узиково — Тольятти. Водитель ВАЗ-21103 не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем BMW X7.
В результате аварии погибли три человека, которые находились в машине ВАЗ-21103. Подробности ДТП уточняются.
Ранее сообщалось, что один человек погиб, тринадцать пострадали в результате столкновения автобуса и грузового автомобиля в Рязанской области. Авария произошла в 4:20 мск на 300-м километре автодороги федерального значения Р-22 «Каспий».
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В результате аварии погибли три человека, которые находились в машине ВАЗ-21103. Подробности ДТП уточняются.
Ранее сообщалось, что один человек погиб, тринадцать пострадали в результате столкновения автобуса и грузового автомобиля в Рязанской области. Авария произошла в 4:20 мск на 300-м километре автодороги федерального значения Р-22 «Каспий».
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Екатерина Коршунова