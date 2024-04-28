Директор «Коррозии металла» назвала причину задержания лидера группы «Паука»

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В Нижнем Новгороде лидера метал-группы Сергея «Паука» Троицкого задержали по обвинению в пропаганде нацистской символики. Об этом пишет ТАСС.
Директор группы Мария Рунова поделилась, что сотрудники правоохранительных органов задержали Троицкого, двух гитаристов и 40 человек во время концерта коллектива. Она считает, что причиной задержания могла послужить не предназначенная для продажи продукция с изображениями древнеславянских символов.
Уточняется, что за пропаганду нацистской символики или атрибутики, содержащей данные символы, предусмотрено административное наказание в виде ареста до пятнадцати суток.
Напомним, в ночь на 28 апреля участников группы «Коррозия металла», в том числе ее лидера Сергея Троицкого, задержали в ночном клубе «Ненависть» в Нижнем Новгороде. В январе Троицкий также был задержан в Москве за «перформанс с водкой» у столичного кинотеатра «Октябрь», где проходила премьера фильма «Брат-3».
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Уточняется, что за пропаганду нацистской символики или атрибутики, содержащей данные символы, предусмотрено административное наказание в виде ареста до пятнадцати суток.
Напомним, в ночь на 28 апреля участников группы «Коррозия металла», в том числе ее лидера Сергея Троицкого, задержали в ночном клубе «Ненависть» в Нижнем Новгороде. В январе Троицкий также был задержан в Москве за «перформанс с водкой» у столичного кинотеатра «Октябрь», где проходила премьера фильма «Брат-3».
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Екатерина Коршунова