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Директор «Коррозии металла» назвала причину задержания лидера группы «Паука»

28 апреля 2024, 09:42
Фото: iStock/Rattankun Thongbun

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

В Нижнем Новгороде лидера метал-группы Сергея «Паука» Троицкого задержали по обвинению в пропаганде нацистской символики. Об этом пишет ТАСС.
Директор группы Мария Рунова поделилась, что сотрудники правоохранительных органов задержали Троицкого, двух гитаристов и 40 человек во время концерта коллектива. Она считает, что причиной задержания могла послужить не предназначенная для продажи продукция с изображениями древнеславянских символов.

Уточняется, что за пропаганду нацистской символики или атрибутики, содержащей данные символы, предусмотрено административное наказание в виде ареста до пятнадцати суток.



Напомним, в ночь на 28 апреля участников группы «Коррозия металла», в том числе ее лидера Сергея Троицкого, задержали в ночном клубе «Ненависть» в Нижнем Новгороде. В январе Троицкий также был задержан в Москве за «перформанс с водкой» у столичного кинотеатра «Октябрь», где проходила премьера фильма «Брат-3».

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Водитель и два пассажира погибли в лобовом ДТП возле Димитровграда
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Американец убил жену, а на вырученные со страховки деньги купил секс-куклу и видеоигры
В США мужчина убил жену, а на полученные со страховки деньги купил секс-куклу
28 апреля 2024, 09:43

Фото: iStock/tiero

Житель американского штата Канзас убил свою супругу, а на полученные с её страховки деньги накупил себе подарков, об этом сообщает DailyStar.
По информации СМИ, 31 октября 2019 американец позвонил в полицию и сообщил, что его супруга покончила с собой. Правоохранители зафиксировали смерть женщины, но продолжили расследование.

Американец получил за смерть жены 120 тысяч долларов страховых. Как выяснилось позже, спустя дня дня после того, как эта сумма поступила к нему на счёт, он пошёл в магазин и приобрёл себе секс-куклу. Остальные деньги он потратил на видеоигры и музыкальное оборудование.

Так мужчина прожил два года, пока детективы не выяснили, что он сам убил свою жену. В ноябре 2023 года американца приговорили к пожизненному лишению свободы.

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#убийство
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Водитель и два пассажира погибли в лобовом ДТП возле Димитровграда
28 апреля 2024, 09:28

Фото: iStock/conejota

Водитель и два пассажира погибли в лобовой аварии возле Димитровграда. Об этом сообщает УМВД по Ульяновской области.
Уточняется, что ДТП произошло около двух часов ночи на дороге Димитровград — Узиково — Тольятти. Водитель ВАЗ-21103 не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем BMW X7.

В результате аварии погибли три человека, которые находились в машине ВАЗ-21103. Подробности ДТП уточняются.

Ранее сообщалось, что один человек погиб, тринадцать пострадали в результате столкновения автобуса и грузового автомобиля в Рязанской области. Авария произошла в 4:20 мск на 300-м километре автодороги федерального значения Р-22 «Каспий».

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#автодороги
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Украинских депутатов, экс-генпрокурора и телеведущих переобъявили в розыск
МВД РФ переобъявило в розыск депутатов Рады Гончаренко* и Парасюка
28 апреля 2024, 08:09

Фото: iStock/???? ??????

МВД России переобъявило в розыск депутатов Верховной рады Украины Алексея Гончаренко* и Владимира Парасюка. Об этом говорится в материалах базы розыска ведомства.
В ведомстве уточнили, что Гончаренко* объявлен в повторный розыск по статье УК. Отмечается, что в розыск также были переобъявлены бывший глава Генпрокуратуры Украины Виталий Ярема, предприниматель Сеяр Куршутов, командир добровольческого госпиталя Геннадий Друзенко и телеведущие Наталья Мосейчук и Янина Соколова*.

Напомним, ранее Гончаренко*, Ярема и Куршутов призывали к убийству российских ​политиков.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет РФ предъявил обвинение экс-председателю Верховной рады Украины Владимиру Гройсману, а также другим чиновникам за проведение на Донбассе антитеррористической операции.

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*внесены в РФ в перечень террористов и экстремистов
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В Брянской области сбили четыре беспилотника ВСУ
Богомаз: четыре БПЛА самолетного типа были сбиты над Брянской областью
28 апреля 2024, 02:19

Фото: iStock/aapsky

Четыре беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) были уничтожены над Севским районом Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
По словам главы региона, жертв и разрушений в результате инцидента нет. В настоящее время в районе работают оперативные подразделения.

«Четыре вражеских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа уничтожены силами противовоздушной обороны (ПВО) министерства обороны РФ над Севским районом», – подчеркнул глава региона.

Ранее, 20 апреля, шесть ударных БПЛА были сбиты над Брянской областью, еще три – над Курской.

Украинские беспилотники также были замечены над Тульской, Калужской и Смоленской областями.

Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

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#курская область
#тульская область
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В Турции работник полиции открыл огонь по своим коллегам
В Турции работник полиции открыл огонь по своим коллегам, двое человек погибли
28 апреля 2024, 00:05

Фото: iStock/artolympic

​В турецком ​городе Адыяман работник полиции, который находился на дежурстве в участке, открыл огонь по своим коллегам, передает TGRT Haber.
В результате нападения по меньшей мере двое полицейских получили ранения. Раненые были госпитализированы.

Телеканал Halk TV, ссылаясь на источники в полиции, сообщил, что в результате нападения погибли двое полицейских и еще восемь получили ранения. По словам тележурналиста, полицейский, открывший огонь, спорил с начальником полицейского участка.

В США в начале апреля былы арестована жительница из Джорджии, открывшая стрельбу на автостраде во время полного солнечного затмения. 22-летняя Тайлон Нишель Селестин заявила на стойке регистрации отеля, что намерена открыть огонь «по велению Бога» из-за солнечного затмения. Затем женщина села в свою машину, проехала по автостраде и открыла огонь по нескольким автомобилям.

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#турция
#сша
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Российские ПВО сбили три украинских дрона в Брянской области
Минобороны РФ: российские военные сбили три украинских дрона в Брянской области
27 апреля 2024, 23:45

Фото: Минобороны РФ

Российские системы ПВО сбили три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа в Брянской области, сообщило Министерство обороны РФ в своем Telegram-канале.
По данным ведомства, в субботу 27 апреля около 23:00 Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаковать объекты на территории Российской Федерации с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа.

«Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Брянской области», – уточнили в министерстве.

Ранее сообщалось об угрозе атаки БПЛА объявили в Курской области.

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#курская область
#минобороны рф
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Опасность атаки беспилотников объявили в российском регионе
Старовойт: В Курской области объявлена угроза атаки беспилотников
27 апреля 2024, 23:17

Фото: iStock/NatureNow

Курская область находится под угрозой атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
Он призвал жителей региона быть бдительными. Губернатор подчеркнул, что для отражения возможных атак в регионе приведены в готовность военные и средства противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее Старовойт сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли населенные пункты Теткино и Новый Путь Глушковского района, а также село Горналь в Суджанском районе.

До этого, 24 апреля, в регионе была объявлена ракетная тревога.

Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

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#курская область
#бпла
#беспилотник
#всу
#россия
#пво
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На Украине учитель зарезал 17-летнего ученика и ранил второго
27 апреля 2024, 20:05

Фото: istock / zoka74

На Украине задержали 23-летнего учителя по подозрению в убийстве и ранении бывших учеников. Об этом 27 апреля сообщили на сайте Управления Национальной полиции Украины в Житомирской области.
В соответствии с украинским законодательством, задержанному грозит пожизненное лишение свободы.

Согласно данным правоохранительных органов, трагическое событие произошло 25 апреля в селе Луковец Житомирской области. Местная жительница обратилась в полицию, сообщив, что двое молодых людей получили ножевые ранения возле магазина.

Позднее стало известно, что 17-летние парни приехали к своему бывшему учителю, чтобы разрешить конфликт из-за девушки. Ссора переросла в потасовку, в результате которой учитель извлек нож и нанес несколько ударов своим бывшим ученикам. Один из пострадавших скончался на месте происшествия, а другой находится в критическом состоянии.

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#учитель
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#нож
#мужчина
#происшествия
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Жителей Подмосковья предупредили об опасности найденных после схода снега дронов
27 апреля 2024, 19:04

Фото: Istockphoto / efired

В лесах Московской области после таяния снега обнаружили около десятка беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления региональной безопасности региона.
«Любителей досуга на природе могут ждать неприятные сюрпризы. Вместо первых цветов вы можете наткнуться на оттаявший БПЛА. Скорее всего, эти «птички» были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. Однако они всё еще несут угрозу вашей безопасности», – подчеркнули в ГУРБ.
Там также рассказали, что делать жителям, если они столкнулись с подобной находкой.
«Отойдите от БПЛА на не менее чем на 100 м, предупредите об опасности ваших спутников. Старайтесь не пользоваться вблизи него радиоаппаратурой, мобильными телефонами или GPS. Не пытайтесь трогать беспилотник или брать его в руки. Ничем не бросайте в него и не производите других действий с устройством», – сказали в управлении.
Там добавили, что после этого необходимо позвонить в Службу спасения по номеру 112 и сообщить о месте и времени обнаружения дрона.

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#беспилотник
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#дрон
#гурб
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