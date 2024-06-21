США попросили у Вьетнама информацию о визите Путина

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Вашингтон надеется получить от властей Вьетнама информацию об итогах визита президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
Он заявил в ходе брифинга, что посольство США проведет соответствующие беседы со своими коллегами в правительстве Вьетнама по этому поводу.
Напомним, Владимир Путин посетил Вьетнам с государственным визитом. Президент азиатской страны То Лам назвал Россию одним из приоритетов во внешней политике. Лидеры России и Вьетнама подписали ряд соглашений, которые позволят укрепить сотрудничество стран в сфере образования и энергетики.
Financial Times сообщил, что радушный прием Владимира Путина во Вьетнаме вызвал негодование в Госдепе США.
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Напомним, Владимир Путин посетил Вьетнам с государственным визитом. Президент азиатской страны То Лам назвал Россию одним из приоритетов во внешней политике. Лидеры России и Вьетнама подписали ряд соглашений, которые позволят укрепить сотрудничество стран в сфере образования и энергетики.
Financial Times сообщил, что радушный прием Владимира Путина во Вьетнаме вызвал негодование в Госдепе США.
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Никита Иванов