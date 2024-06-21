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США попросили у Вьетнама информацию о визите Путина

Джон Кирби надеется, что Вьетнам расскажет США об итогах визита Путина
21 июня 2024, 00:09
Фото: РИА Новости/POOL

Фото: РИА Новости/POOL

Вашингтон надеется получить от властей Вьетнама информацию об итогах визита президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
Он заявил в ходе брифинга, что посольство США проведет соответствующие беседы со своими коллегами в правительстве Вьетнама по этому поводу.

Напомним, Владимир Путин посетил Вьетнам с государственным визитом. Президент азиатской страны То Лам назвал Россию одним из приоритетов во внешней политике. Лидеры России и Вьетнама подписали ряд соглашений, которые позволят укрепить сотрудничество стран в сфере образования и энергетики.



Financial Times сообщил, что радушный прием Владимира Путина во Вьетнаме вызвал негодование в Госдепе США.

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#вьетнам
#сша
#россия
#владимир путин
Путин связал обстрел Белгорода дальнобойным оружием с актом агрессии
Путин: обстрелы ВСУ территорий РФ западным оружием близки к агрессии
20 июня 2024, 23:53

Фото: сайт Кремля

Обстрел Белгорода с применением дальнобойного оружия можно назвать актом агрессии. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции, передает РИА Новости.
Как утверждает российский лидер, власти страны серьезно изучают данный вопрос.

«Это требует дополнительного исследования, но это близко (к акту агрессии), мы это анализируем», — сказал он.
До этого Путин заявил, что действия НАТО, которые заключаются в «переезде» в Азию и создании там блоковой системы, создают угрозу для безопасности Российской Федерации, и Москва обязательно будет реагировать на это.

Удары по приграничным и центральным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

Ранее были названы страны, которые готовы вести войска на Украину. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Польские военные заявили о российском воздушном шаре над страной
Польские военные: в воздушное пространство страны залетел российский аэростат
20 июня 2024, 22:26

Фото: IStock/Oleksii Liskonih

Оперативное командование родов войск Польши заявило, что в воздушное пространство страны залетел российский аэростат. Об этом пишет РИА Новости.
«Информируем, что в польское воздушное пространство из Калининградской области влетел воздушный шар, который оторвался от привязи», — отмечается в заявлении.

Россия заблаговременно проинформировала Польшу о возможном попадании шара в воздушное пространство страны. Кроме того, по предварительным оценкам, над аэростатом, который защищает объекты в Калининградской области, потеряли контроль.

Объект пересек польскую границу примерно в 16:30 мск к северу от Кентшина, а покинул воздушное пространство страны около 21:00 мск. Полет отслеживался ВС Польши. Он не представляет угрозы для безопасности жителей района. Командующий оперативным штабом принял решение не уничтожать объект, чтобы избежать негативных последствий.

Таиланд надеется получить одобрение членства в БРИКС на саммите в Казани. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#россия
#контроль
#страны
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Таиланд надеется получить одобрение членства в БРИКС на саммите в Казани
20 июня 2024, 22:26

Фото: IStock/Andrea Nicolini

Официальный представитель и глава департамента информации МИД Таиланда Никондет Пхалангкун на брифинге в Бангкоке заявил, что Таиланд надеется получить одобрение своей заявки на вступление в БРИКС на саммите объединения, который пройдет в Казани, пишет ТАСС.
«Мы рассчитываем получить положительные отзывы и быть принятыми в БРИКС на следующем саммите [объединения], который состоится в России 22-24 октября. Таиланд примет участие в этом саммите», — сказал он.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Таиланда Марит Сангиемпхонг вручил главе МИД РФ Сергею Лаврову письмо с просьбой предоставить стране членство в БРИКС. Соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте МИД Таиланда. В дипломатических представительствах азиатских стран подчеркнули, что «каждое государство-участник приветствовало» решение Бангкока присоединиться к БРИКС.

Вьетнам последовательно демонстрирует дружеское отношение к России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#заявление
#государство
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Вьетнам последовательно демонстрирует дружеское отношение к России
Политолог Мезюхо: Вьетнам и Россия отстаивают принципы многополярного мира
20 июня 2024, 22:07

Фото: IStock/Viacheslav Chernobrovin

Политолог Иван Мезюхо заявил, что принципы многополярного мира сегодня отстаивают Россия и Вьетнам. Об этом пишет «RT»‎.
Он отметил, что две страны делают всё для того, чтобы вернуть те межгосударственные отношения, которые были в позднее советское время. По его словам, Ханой демонстрирует дружеское отношение к Москве. Выражается это в поведении вьетнамской делегации во время голосования в ООН, а также в отношении Вьетнама к антироссийским санкциям.

Политолог добавил, что Российская Федерация показывает, что у неё есть свои национальные интересы в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Он отметил, что это сильно нервирует США, которые возомнили себя «глобальным лидером».

«Азиатско-Тихоокеанский регион политические элиты Соединённых Штатов Америки многие годы пытаются сделать своим подворьем, но Вьетнам и другие государства, прежде всего социалистической направленности, сопротивляются политике глобального гегемона. И в этом смысле и Вьетнам, и Россия отстаивают принципы многополярного мира. А многополярность не предусматривает тоталитаризма гегемона, от которого в своё время пострадал сам Вьетнам», — рассказал он в беседе с RT.

Ранее сообщалось, что в Ханое завершились переговоры президента России Владимира Путина с главой Вьетнама То Ламом. По итогам встречи главы государств сделали ряд важных заявлений и подписали более 10 документов о сотрудничестве. Важным заявлением российского лидера стало то, что госкорпорация «Росатом» построит во Вьетнаме центр ядерной науки и технологии.

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#переговоры
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Путин рассказал, почему на Украине не заинтересованы в проведении выборов
Путин: Киев не хочет проводить выборы и будет вечно тянуть с прекращением огня
20 июня 2024, 21:55

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что Киев не стремится к проведению выборов на Украине и будет затягивать процесс прекращения огня. Об этом сообщает ТАСС.
По словам российского лидера, киевский режим не хочет «отказываться от власти и проводить полноценные выборы в соответствии с украинской конституцией».

«Таким образом, они будут бесконечно откладывать прекращение огня», — отметил Путин.
Он также подчеркнул, что украинское руководство заинтересовано в том, чтобы российские войска оставались на контролируемых территориях, так как это позволяет избегать проведения выборов.

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#выборы
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#путин
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Во Вьетнаме показали портрет Путина, созданный тенью от берез и коня
В Ханое показали образованный тенью от скульптур берез и коня портрет Путина
20 июня 2024, 21:13

Фото: Сайт Кремля

На концерте в Большом оперном театре в Ханое в честь визита президента России Владимира Путина показали его портрет, созданный тенями от вращающихся скульптур берез и коня. Об этом сообщает РИА Новости.
Демонстрировались два портрета: свет, проходя через скульптуры берез и вставшего на дыбы коня, проецировался на темное полотно. Сначала зрителям показали изображение молодого Путина, а после вращения скульптур появилось изображение действующего президента.

20 июня президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко заявил, что визит Путина во Вьетнам имеет большое значение, поскольку усиливает азиатский вектор политики России.

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Путин заявил, что России незачем бояться и надо идти до конца
20 июня 2024, 20:52

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции во Вьетнаме заявил, что для Российской Федерации стратегическое поражение будет означать прекращение её государственности. Поэтому нужно идти до конца. Об этом информирует РИА Новости.
«Для России это (стратегическое поражение — ред.) означает прекращение её государственности, вот, что это означает. Это означает конец тысячелетней истории российского государства. Я думаю, что это для всех понятно. А тогда встаёт вопрос, а зачем нам бояться? Не лучше ли тогда идти до конца? Это элементарная формальная логика», — отметил российский лидер.

Ранее глава государства сказал, что если обстрелы населенных пунктов РФ будут продолжаться, то Российская Федерация будет вынуждена создавать санитарную зону на Украинской территории. Помимо этого, он отметил, что условия для урегулирования конфликта на Украине будут изменяться в зависимости от ситуации на линии соприкосновения.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#военные
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Путин: военные готовятся ко всем вариантам развития ситуации на Украине
20 июня 2024, 19:54

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции во Вьетнаме заявил, что военные ВС РФ готовятся ко всем возможным вариантам развития ситуации на украинском направлении. Об этом информирует РИА Новости.
«Наши военные ко всем возможным развитиям ситуации готовятся», — сказал глава государства.

Ранее президент России заявил, что у РФ нет цели подходить к Харькову. Помимо этого, он отметил, что условия для урегулирования конфликта на Украине будут изменяться в зависимости от ситуации на линии соприкосновения. Президент подчеркнул, что мирные предложения не будут оставаться актуальными бесконечно.

14 июня, глава государства выступил с мирным предложением по урегулированию конфликта на Украине. Он заявил, что киевские власти должны для начала переговоров вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.

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Путин рассказал, когда Запад поменяет Зеленского
Путин: Запад спишет на Зеленского непопулярные решения и заменит его в 2025 году
20 июня 2024, 19:48

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что на Владимира Зеленского Запад повесит все непопулярные решения, после чего ему найдут замену. Об этом российский президент сообщил на пресс-конференции во Вьетнаме.
По мнению главы государства, время для замены Зеленского еще не пришло. Однако это может произойти в первой половине 2025 года.

Владимир Путин заключил, что такой политический ход является вполне очевидным.

Ранее в пресс-бюро СВР РФ сообщили, что Запад намерен пожертвовать Зеленским, когда ВС России закрепит успехи на поле боя. По версии некоторых иностранных источников, наиболее безопасным вариантом для украинского лидера Владимира Зеленского было бы выдвижение главы его офиса Андрея Ермака на президентских выборах.

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