Медведев назвал США «оборзевшими»

Фото: сайт Кремля
Зампред Совбеза Дмитрий Медведев написал в своем Telegram-канале, что правительство США считает всех «за полных придурков», предлагая РФ диалог по стратегическим наступательным вооружениям и одновременно осуществляя поставки оружия Украине.
Для демонстрации абсурдности данной ситуации, Медведев предложил представить, что нацистская Германия в годы Второй мировой войны предложила СССР сократить производство танков, самолетов и «Катюш». Он отметил, что обсуждение стратегических вопросов с Вашингтоном станет возможным только после отказа США от поставок оружия киевскому режиму и блокирования вступления Украины в Североатлантический альянс.
Все происходящее Медведев назвал абсолютным безумием. Он заключил, что в противном случае в Штатах должна будет возникнуть атмосфера тотального психоза со строительством бункеров для защиты населения.
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