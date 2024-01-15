S7 сократит часть сотрудников в Москве для развития в Иркутске и Новосибирске

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Авиакомпания S7 сократит лётные экипажи в Москве на фоне изменения маршрутной сети и сокращения полётной программы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в авиакомпании.
«S7 Airlines приняла решение о перераспределении летных экипажей и частичном сокращении численности сотрудников в Московском регионе. Процесс оптимизации проходит в полном соответствии с действующим законодательством РФ», — рассказали в S7.
Отмечается, что компания при этом развивает перевозки за Уралом и усиливает присутствие в Иркутске и Новосибирске. Кроме того, работу в перечисленных городах предлагают московским сотрудникам.
«Пилоты могут пройти переобучение на другой тип ВС и продолжить работу в компании. Кроме того, часть бортпроводников и пилотов по нашим рекомендациям переходят на работу в другие авиакомпании, включая международные», — добавили в авиакомпании.
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Диана Аванесян