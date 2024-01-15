Появилось фото Ил-22 после заявлений ВСУ о его уничтожении над Азовским морем

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Российские военные корреспонденты опубликовали первое фото Ил-22 после того, как ВСУ сообщили о том, что он был сбит украинскими военными над Азовским морем. Об этом пишет Baza.
В сообщении уточняется, что российский воздушный командный пункт Ил-22 был сильно поврежден осколками. Военкоры предполагают, что это осколки от ракеты украинской системы противовоздушной обороны. При этом экипаж самолета военкоры считают героями.
При этом Минобороны РФ официально информацию не подтверждало.
Напомним, ранее украинские СМИ и телеграм-каналы опубликовали сообщение о том, что в ночь на 15 января над Азовским морем были сбиты летающий командный пункт Ил-22М и самолёт-разведчик А-50. По информации российских телеграм-каналов, Ил-22М получил повреждения в ходе некоего воздушного инцидента и совершил вынужденную посадку в Анапе. По А-50 информации пока нет.
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«Если сказать, что экипаж Ил-22 настоящие герои, это значит ничего не сказать», – пишут российские военкоры.
Напомним, ранее украинские СМИ и телеграм-каналы опубликовали сообщение о том, что в ночь на 15 января над Азовским морем были сбиты летающий командный пункт Ил-22М и самолёт-разведчик А-50. По информации российских телеграм-каналов, Ил-22М получил повреждения в ходе некоего воздушного инцидента и совершил вынужденную посадку в Анапе. По А-50 информации пока нет.
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Элина Позднякова