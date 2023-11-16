В Дагестане чиновник лишился кисти из-за взрыва гранаты

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Заместитель главы Буйнакска Гамзат Османов пострадал в результате взрыва светошумовой гранаты в Дагестане. Чиновнику оторвало кисть.
Как сообщайте телеграм-канал SHOT, 30-летний замглавы администрации городского округа Буйнакск находился на цокольном этаже жилого дома, где произошла случайная детонация светошумовой гранаты. Османова в экстренном порядке доставили в больницу. Обстоятельства инцидента утончаются.
Гамзат Османов бывший борец вольного стиля, он принимал участие в чемпионатах Европы и мира. После завершения спортивной карьеры пошёл в политику.
Ранее сообщалось, что председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил СК незамедлительно открыть уголовное дело по факту обрушения жилого дома в Астрахани. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Гамзат Османов бывший борец вольного стиля, он принимал участие в чемпионатах Европы и мира. После завершения спортивной карьеры пошёл в политику.
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Алина Юрчак