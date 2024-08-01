В Дагестане двухлетний ребёнок захлебнулся в надувном бассейне

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В селении Чонтаул Кизилюртовского района Дагестана произошла трагедия. Двухлетний малыш захлебнулся в надувном бассейне во дворе дома, пока его мама выносила мусор.
Малыш был всё время под присмотром матери, которая трудилась по хозяйству во дворе дома, сообщает телеграм-канал Mash Gor. Она вышла буквально на минуту, чтобы вынести мусор. В это время двухлетний мальчик вскарабкался на детский стульчик, стоящий рядом с бассейном, а с него упал в воду. Ребёнок захлебнулся до возвращения матери.
В настоящее время прокуратура начала проверку. Правоохранители выясняют все обстоятельства и подробности происшедшего. Соседи и знакомые считают семью вполне благополучной и характеризуют её с самой лучшей стороны.
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Александр Бойцов