В Дагестане похитили 110 тонн нефтепродуктов
В Дагестане возбудили уголовное дело по факту хищения нефтепродуктов, к которому, считают правоохранители, причастна организованная преступная группа. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Следственного комитета России.
По данным стражей порядка, в 2025 году житель Дагестана создал организованную преступную группировку, участники которой занимались незаконным отбором нефти из скважин, расположенных в Ногайском районе. С сентября 2025 года по март 2026 года злоумышленники, как полагают следователи, похитили не менее 110 тонн нефтепродуктов, которые затем реализовывали на нефтеперерабатывающие предприятия.
Кроме того, следствие считает, что организатор группы предложил сотруднику одного из подразделений органов внутренних дел денежное вознаграждение за беспрепятственный проезд грузового автомобиля с похищенными нефтепродуктами к местам их сбыта. Полицейский сообщил о поступившем предложении руководству, после чего сотрудники МВД и УФСБ России по Дагестану задокументировали факт передачи взятки в размере 200 тыс. рублей.
В Следственном комитете сообщили, что задержали четверых предполагаемых участников. В ближайшее время следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.
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