В Дагестане похитили 110 тонн нефтепродуктов

02 июля 2026, 15:22

СК расследует дело о хищении 110 тонн нефтепродуктов в Дагестане

Фото: istockphoto/PhonlamaiPhoto

В Дагестане возбудили уголовное дело по факту хищения нефтепродуктов, к которому, считают правоохранители, причастна организованная преступная группа. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Следственного комитета России.