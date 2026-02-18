Мать и дочь трижды за 10 дней обворовали один магазин в российском городе

18 февраля 2026, 10:03

Amur Mash: мать и дочь трижды за 10 дней ограбили супермаркет в Благовещенске

Фото: iStock/AndreyPopov

В Благовещенске мать и дочь за десять дней трижды похитили товары из одного и того же супермаркета на улице Театральной. Об этом пишет Telegram-канал Amur Mash.