Мать и дочь трижды за 10 дней обворовали один магазин в российском городе
В Благовещенске мать и дочь за десять дней трижды похитили товары из одного и того же супермаркета на улице Театральной. Об этом пишет Telegram-канал Amur Mash.
По информации правоохранительных органов, женщины заранее разделили роли. Дочь отвечала за наполнение тележки товарами, а мать — за их перекладывание в пакеты. Из магазина они выходили, минуя кассу самообслуживания.
В числе похищенного были продукты питания, средства гигиены и бытовые принадлежности. Среди изъятого оказались чипсы, курица, фрукты, овощи, сладости, шампуни, краска для волос, носки и детское питание.
Женщин задержали. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Они признали свою вину и возместили нанесённый ущерб.
