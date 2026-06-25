Компания россиян воровала дизель из трубопровода несколько лет

25 июня 2026, 13:55

Шестеро россиян предстали перед судом за кражу топлива в Нижегородской области

Фото: istockphoto/AMilkin

Суд Нижегородской области вынес приговор шести фигурантам дела о хищении дизельного топлива из магистральных нефтепродуктопроводов. Об этом сообщили в региональной пресс-службе инстанции, пишет «Лента.ру».