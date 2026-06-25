Компания россиян воровала дизель из трубопровода несколько лет
Суд Нижегородской области вынес приговор шести фигурантам дела о хищении дизельного топлива из магистральных нефтепродуктопроводов. Об этом сообщили в региональной пресс-службе инстанции, пишет «Лента.ру».
Всех подсудимых признали виновными по двум статьям о повреждении магистральных нефтепродуктопроводов, совершенном группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений и краже из нефтепродуктопровода организованной группой в крупном и особо крупном размерах.
В ходе судебного разбирательства установили, что злоумышленники незаконно врезались в трубы нефтепродуктопроводов, проходящие по территории Богородского и Лысковского муниципальных округов. Противоправная деятельность велась с сентября 2023 года по март 2025 года — за этот период фигуранты систематически похищали дизельное топливо.
Суд назначил наказание троим участникам группы в виде реального лишения свободы сроком от трех лет и трех месяцев до пяти лет с отбыванием в колонии общего режима. Дополнительно им назначили штрафы в размере от 200 до 300 тысяч рублей. Еще троих фигурантов приговорили к условным срокам от двух с половиной до трех лет и штрафам от 100 до 200 тысяч рублей.
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