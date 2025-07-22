В Дагестане за домогательства до 14-летней падчерицы отчим получил вазой по голове
Жительница Дагестана вернулась с работы пораньше и увидела как муж пристает к падчерице. В порыве ярости женщина ударила 57-летнего Шамиля вазой по голове и вызвала полицию, сообщает издание Аргументы и Факты | Дагестан. СК рассматривает возможность возбуждения уголовного дела.
На протяжении десяти лет Шамиль жил с женой и ее доверью. В течение последних трех месяцев отчим приставал к 14-летней падчерице пока ее мать была на работе. Соседи не замечали ничего подозрительного и считали семью обычной, но Шамиль начал вести себя грубо, ограничивая свободу девочки. Она не делилась происходящим с родными.
После того как женщина стала свидетельницей домогательств, она схватила вазу и ударила мужа по голове, затем вызвала правоохранителей.
Отчима задержали, он во всем признался, следственные органы рассматривают возможность возбуждения уголовного дела, с девочкой работают психологи.
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