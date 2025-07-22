В Дагестане за домогательства до 14-летней падчерицы отчим получил вазой по голове

22 июля 2025, 11:49

Отчим домогался до 14-летней падчерицы в Дагестане

Фото: iStock/Vyacheslav Dumchev

Жительница Дагестана вернулась с работы пораньше и увидела как муж пристает к падчерице. В порыве ярости женщина ударила 57-летнего Шамиля вазой по голове и вызвала полицию, сообщает издание Аргументы и Факты | Дагестан. СК рассматривает возможность возбуждения уголовного дела.