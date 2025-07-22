Автобус с российскими туристами попал в аварию в Турции

22 июля 2025, 11:00

Фото: IStock/Oleksandr Filon

В турецком городе Серик произошло ДТП с туристическим автобусом, перевозившим 33 российских туриста. Инцидент произошел около часа назад, когда автобус направлялся на экскурсию за город.