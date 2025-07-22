Автобус с российскими туристами попал в аварию в Турции
В турецком городе Серик произошло ДТП с туристическим автобусом, перевозившим 33 российских туриста. Инцидент произошел около часа назад, когда автобус направлялся на экскурсию за город.
По информации SHOT, автобус на мосту потерял управление. Чтобы избежать падения, водитель направил его в разделительное ограждение. Транспортное средство получило значительные повреждения, в частности, выбиты стекла. Никто из пассажиров не пострадал. Сам водитель также не получил травм.
Напомним, в Турции туристы из России оказались на «голодной» экскурсии. Во время отдыха потерпевших морили голодом около 10 часов и не давали времени на покупку воды.
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