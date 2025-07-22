В Подмосковье задержали подставного хозяина мошеннических сайтов

22 июля 2025, 09:40

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

39-летнего жителя Удмуртии, который оплачивал со своих банковских карт функционирование фишинговых сайтов и виртуальные номера сотовой связи для мошенников, задержали подмосковные полицейские при силовой поддержке Росгвардии. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.





Сайты представляли из себя фальшивые интернет-магазины, сделав заказ на которых, покупатель просто терял свои деньги. Жертвой этого обмана стали два жителя Ступина.





«Полицейские задержали мужчину по месту его фактического проживания. Он рассказал, что получил в одном из мессенджеров предложение о подработке. За оплату сайтов и сотовых номеров работодатели переводили ему до 5 тысяч рублей за каждую операцию», — говорится в сообщении.