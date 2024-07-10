В Дагестане женщины набросились на отдыхающих у бассейна местных

Фото: istockphoto/Olga Buntovskih
На отдыхающих у бассейна набросились женщины в Дагестане и отчитали их за купальники. Видео с нецензурной лексикой опубликовал Telegram-канал Mash Gor.
На записи видно, что кавказские представительницы женского пола приняли своих оппоненток за туристок, обвинив в том, что на них якобы смотрят мужчины.
По словам потерпевшей стороны, они родились в республике и не считают себя неправыми.
В результате женщины, налетевшие с обвинениями, ушли.
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По словам потерпевшей стороны, они родились в республике и не считают себя неправыми.
«Какие мужчины? Мы на мужчин вообще не смотрим. Мы в своем доме отдыхаем. Не имеем право? (...) Мы 65 тысяч [рублей] отдали, чтобы в бассейне купаться. Или для чего мы сняли дом?» — возмутились отдыхающие.
В результате женщины, налетевшие с обвинениями, ушли.
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Никита Кротов