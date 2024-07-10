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В Дагестане женщины набросились на отдыхающих у бассейна местных

10 июля 2024, 21:05
Фото: istockphoto/Olga Buntovskih

Фото: istockphoto/Olga Buntovskih

На отдыхающих у бассейна набросились женщины в Дагестане и отчитали их за купальники. Видео с нецензурной лексикой опубликовал Telegram-канал Mash Gor.
На записи видно, что кавказские представительницы женского пола приняли своих оппоненток за туристок, обвинив в том, что на них якобы смотрят мужчины.

По словам потерпевшей стороны, они родились в республике и не считают себя неправыми.



«Какие мужчины? Мы на мужчин вообще не смотрим. Мы в своем доме отдыхаем. Не имеем право? (...) Мы 65 тысяч [рублей] отдали, чтобы в бассейне купаться. Или для чего мы сняли дом?» — возмутились отдыхающие.

В результате женщины, налетевшие с обвинениями, ушли.

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#россия
#дагестан
#скандал
#новости
СК: Суммы незаконных выплат в университете Канта достигали 200-400 тысяч рублей
10 июля 2024, 21:02

Фото: iStock/MAXIM ZHURAVLEV

Суммы незаконных выплат в Балтийском федеральном университете (БФУ) имени Иммануила Канта достигали 200-400 тысяч рублей. Об со ссылкой на калининградское управление СК РФ сообщает ТАСС.
Ректора БФУ Александра Федорова и проректора Елену Мялкину задержали два дня назад, 8 июля. Первого – по подозрению в хищении вверенных ему денежных средств в особо крупном размере путем их присвоения и растраты с использованием служебного положения, вторую – пособничестве при совершении ректором хищения. На время следствия суд отправил обоих в СИЗО.

По данным следствия, Федоров с Мялкиной могли пользоваться схемой с так называемыми «денежными поощрениями», по которой они начисляли незаконные премии пятерым сотрудникам университета, а после забирали у них деньги. Это дало им возможность присвоить больше 18 миллионов. Уточняется, что фигуранты могли получать эти средства в период с февраля 2022 по июнь текущего года.

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Запорожский суд наказал проститутку за отказ заниматься сексом
#суд
#деньги
#университет
#премия
#следственный комитет
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Запорожский суд наказал проститутку за отказ заниматься сексом
Суд в Запорожье осудил проститутку за мошенничество после отказа заняться сексом
10 июля 2024, 20:14

Фото: istockphoto/Tero Vesalainen

Шевченковский районный суд Запорожья приговорил к публичным работам проститутку, которая отказалась заниматься сексом после оплаты. Об этом со ссылкой на инстанцию сообщает украинское издание «Страна». Указывается, что женщину осудили по статье о мошенничестве.
Как следует из приговора райсуда, в апреле 2024 года украинка выложила в интернете объявление с предложением интимных услуг, и когда объявился первый клиент, попросила у него сначала 1000 гривен аванса, а потом еще 6000 гривен. Однако получив деньги, проститутка отказалась заниматься сексом с мужчиной, потому тот обратился в полицию, указывается в материале.

По данным издания, во время расследования украинка признала вину и раскаялась, суд приговорил ее к 200 часам публичных работ по статье о мошенничестве.

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#суд
#деньги
#история
#клиент
#проституция
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В Москве приговорили к колонии мать и двух женщин за попытку продать младенца
10 июля 2024, 20:01

Фото: istockphoto/Eva HM

В Москве приговорили к году и восьми месяцам колонии мать и двух женщин за попытку продать младенца за 60 тысяч рублей. Об этом в своем тг-канале сообщила столичная прокуратура.
Три женщины, включая мать ребенка, пытались продать новорожденную девочку в мае 2023 года, когда и были задержаны, сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу московского главка СК. Тогда же в отношении них возбудили уголовное дело о торговле людьми, а ребенка отправили в специализированное медучреждение. Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская тогда сообщала, что с девочкой все в порядке, она здорова.

«Суд приговорил 31-летнюю Улмасхон Далимову, 47-летнюю Хуринсахон Арзиеву и 40-летнюю Кенжахон Мамадалиеву к одному году восьми месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», – отметили в прокуратуре.
На данный момент приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

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#суд
#приговор
#дело
#уголовное дело
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#женщины
#уполномоченный
#ск
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RT: маму подростка, подожженного в Москве, устраивает приговор убийце сына
10 июля 2024, 19:26

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

Мать подростка, облитого бензином и подожженного на детской площадке в Москве, удовлетворена приговором в отношении убийцы ее сына. Об этом сообщает RT. Женщина отметила, что боялась приезжать на оглашение в суд.
«Мне было страшно, что Давид останется на свободе. На апелляцию я подавать не собираюсь. В планах подавать гражданский иск [о возмещении морального вреда]», — сказала собеседница журналистам.

Ранее Зюзинский районный суд столицы приговорил к пяти годам заключения 15-летнего подростка, который облил своего сверстника бензином и сжег его заживо. Жертва скончалась от полученных ожогов. Таким образом фигурант уголовного дела пранканул (разыграл) своего друга.

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#россия
#москва
#криминал
#суд
#новости
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Подозреваемого в мошенничестве судью Матету госпитализировали с гипертонией
10 июля 2024, 19:08

Фото: istockphoto/maxim4e4ek

Главу Солнцевского суда столицы Артема Матету госпитализировали с гипертонией. Об этом изданию РБК сообщил защитник Андрей Аверин в рамках заседания судейской коллегии.
«Сегодня он [Матета] был госпитализирован с гипертонической болезнью второй степени», — заявил адвокат.

Коллегия судей должна была рассмотреть вопрос о возбуждении против Матеты уголовного дела по мошенничеству. Соответствующее постановление направил Следственный комитет.

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) отложила слушание, признав неявку Матеты уважительной. Сторона защиты также отметила, что госпитализация судьи связана со стрессом. Он продолжает исполнять свои обязанности.

Ранее сообщалось, что глава Следственного комитета Александр Бастрыкин попросил ВККС разрешить ему открыть дело в отношении Матеты.

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#россия
#криминал
#судья
#мошенничество
#следственный комитет
#новости
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Times: житель Лондона расстрелял из арбалета жену и дочек комментатора BBC
10 июля 2024, 18:06

Фото: istockphoto/Yuriy_Kulik

Неизвестный расстрелял из арбалета семью спортивного телеведущего BBC Джона Ханта в городе Буши неподалеку от Лондона. Об этом сообщает издание The Times.
По данным журналистов, жертвами стрелка стали жена Ханта, которой 61 год, а также две дочки 25 и 28 лет. Мужчина нашел их ранеными в собственном доме. В убийстве подозревают 26-летнего Кайла Клиффорда, скрывшегося с места нападения.

По некоторой информации молодой человек был бывшим парнем одной из девушек. Полицейские предупредили, что разыскиваемый может быть вооруженным. Начальник правоохранителей графства Хартфордшир Джон Симпсон обратился к подозреваемому в прямом эфире.

«Кайл, если вы видите или слышите это, пожалуйста, свяжитесь с нами», — сказал Симпсон.

Ранее сообщалось, что неизвестный ранил полицейского в шею из арбалета в Сербии.

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#лондон
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#полиция
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На дорогах Подмосковья с начала года погибли 17 детей и более 220 пострадали
10 июля 2024, 18:02

Фото: пресс-служба ГАИ МО

В результате смертельных ДТП на дорогах в Подмосковье в июне погибли восемь несовершеннолетних. Всего в 2024 году аварии в регионе унесли жизни 17 детей, 221 получил травмы.
Об этом рассказал замначальника Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Московской области Владимир Севостьянов на брифинге по аварийности на территории региона.
«В 11 случаях погибли несовершеннолетние пассажиры, шесть из которых перевозились с нарушением правил. В четырёх случаях жертвами стали дети-пешеходы. Два ребенка погибли, управляя велосипедами», – пояснил Севостьянов.
По его словам, по сравнению с прошлым годом, число ДТП и пострадавших в них несовершеннолетних увеличилось более чем на 16%, а число погибших детей выросло в два раза.

Самым аварийным месяцем в этом году в Московской области оказался май. На него пришлось четыре погибших ребёнка. Но настоящий всплеск детской смертности на дорогах области отмечен в июне – сразу восемь погибших.

По оценке Севостьянова, на рост ДТП и детского травматизма на дорогах региона влияет, в том числе, активное использование детьми средств индивидуальной мобильности. ​
«Участники дорожного движения попали в ситуацию, когда действующая нормативная база не сразу успели за появлением нового вида транспорта. Его движение определенное время не было регламентировано. Сегодня затруднена фиксация нарушений со стороны этих участников дорожного движения», – отметил Севостьянов.
По его словам, сейчас вместе с развитием этого транспорта развивается и нормативная база, ужесточается ответственность.

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#московская область
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SHOT: выживший при штурме СИЗО террорист дал показания против сотрудника ФСИН
10 июля 2024, 17:40

Фото: iStock/OlFedv

Террорист Даниил Камнев, выживший при штурме ростовского СИЗО, дал первые показания и назвал имя сотрудника ФСИН, который продавал ему и сообщникам ножи и заточки за 5000 рублей. Об этом сообщает тг-канал SHOT. Сообщается, что Камнев указал на 28-летнего начальника дневной смены. По словам террориста, именно он продавал заключенным запрещенные предметы.
Издание отмечает, что в отношении сотрудника изолятора сейчас организовали проверку, ему грозит уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий.

Захват ростовского СИЗО и последующий его штурм произошел почти месяц назад, 16 июня. Шесть заключенных сбежали из камер, взяли в заложники двух сотрудников и стали требовать машину и освобождение. Силовики взяли изолятор штурмом, во время которого ликвидировали пятерых террористов.

Ранее сообщалось, что в деле о теракте в ростовском СИЗО, где произошел захват заложников, появился второй обвиняемый. Как сообщил Telegram-канал Mash, речь идет о Малике Гандалоеве, которого задержали в активную фазу бунта.

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#заложники
#террористы
#фсин
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ДНК вируса африканской чумы свиней обнаружен в агрокомплексе в Краснодарском крае
SHOT: ДНК вируса африканской чумы свиней обнаружен в Краснодарском крае
10 июля 2024, 17:32

Фото: iStock/Maksim Tkachenko

ДНК вируса африканской чумы свиней найден в агрокомплексе в Краснодарском крае. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Опасный вирус найден у животных в агрокомплексе «Каневский бекон» в станице Придорожная Каневского района. Территории станицы, хуторов Раков и Сопова Балка в настоящее время признаны угрожаемой зоной.

По данным источника, всего в агрокомплексе насчитывается порядка 9,5 тысячи голов свиней. На месте работают специалисты.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что на территории России преобладает вирус свиного гриппа, который впервые удалось выявить еще в 2009 году.
Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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