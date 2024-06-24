Исламовед указал на странность в почерке атаковавших Дагестан террористов

Фото: iStock/zabelin
Российский исламовед, старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Ахмет Ярлыкапов сообщил, что почерк действовавших в Дагестане террористов напоминает действия Исламского государства*, но в нем есть странности, передает «Лента.ру».
Эксперт подчеркнул, что при совершении атаки террористы не использовали символику запрещенной организации. По словам Ярлыкапова, возможно, преступники уже отказались от символики.
Он добавил, что пока никто не взял на себя ответственность за произошедший террористический акт, поэтому следует подождать и посмотреть, что произойдет далее.
Напомним, вечером 23 июня вооруженные террористы совершили атаку на города в Республике Дагестан, боевики обстреляли пост ДПС в Махачкале, а также напали на синагогу и православный храм в Дербенте. Глава республики Сергей Меликов сообщил, что в процессе контртеррористической операции в Дагестане погибли более 15 сотрудников правоохранительных органов и несколько мирных жителей.
Читайте также:
Число погибших при терактах в Дагестане увеличилось
Полицейский рассказал, как боевики в Махачкале убили коллегу на его глазах
Предполагаемый террорист из Дербента Кагиров ранее уже был осуждён
*Запрещенная в России террористическая организация
Он добавил, что пока никто не взял на себя ответственность за произошедший террористический акт, поэтому следует подождать и посмотреть, что произойдет далее.
Напомним, вечером 23 июня вооруженные террористы совершили атаку на города в Республике Дагестан, боевики обстреляли пост ДПС в Махачкале, а также напали на синагогу и православный храм в Дербенте. Глава республики Сергей Меликов сообщил, что в процессе контртеррористической операции в Дагестане погибли более 15 сотрудников правоохранительных органов и несколько мирных жителей.
Читайте также:
Число погибших при терактах в Дагестане увеличилось
Полицейский рассказал, как боевики в Махачкале убили коллегу на его глазах
Предполагаемый террорист из Дербента Кагиров ранее уже был осуждён
*Запрещенная в России террористическая организация
Екатерина Коршунова