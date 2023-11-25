Меликов: В Дагестан прибыли первые 50 беженцев из Палестины

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В Дагестан прибыла первая группа беженцев из Палестины, около 50 человек уже едут в пункт временного размещения. Об этом сообщил в своём Telegram-канале глава республики Сергей Меликов.
По словам Меликова, Россия всегда помогала нуждающимся, давая им еду и кров, и сейчас также намерена помочь палестинским беженцам адаптироваться к новым условиям на территории РФ.
Людей на вокзале встретил председатель правительства республики Абдулмуслим Абдулмуслимов, сотрудники МЧС и медработники.
Местные жители активно поддерживают прибытие в регион беженцев из сектора Газа, и многие уже, как сообщили ранее в пресс-службе Минтруда и соцзащиты Дагестана, выразили желание усыновить палестинских детей.
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Людей на вокзале встретил председатель правительства республики Абдулмуслим Абдулмуслимов, сотрудники МЧС и медработники.
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Артем Путинцев