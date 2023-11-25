Меликов: В Дагестан прибыли первые 50 беженцев из Палестины

В Дагестан прибыла первая группа беженцев из Палестины, около 50 человек уже едут в пункт временного размещения. Об этом сообщил в своём Telegram-канале глава республики Сергей Меликов.

По словам Меликова, Россия всегда помогала нуждающимся, давая им еду и кров, и сейчас также намерена помочь палестинским беженцам адаптироваться к новым условиям на территории РФ.Людей на вокзале встретил председатель правительства республики Абдулмуслим Абдулмуслимов, сотрудники МЧС и медработники.







