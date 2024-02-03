В деле Блиновской появился новый фигурант

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
Новый фигурант появился в уголовном деле блогера Елены Блиновской. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Версия следствия гласит, что в 2019 году некий человек предоставил женщине доступ к электронным ключам в системе «Клиент-Банк» для совершения транзакций без последующей уплаты налогов.
В настоящее время неизвестно, скольким бухгалтерам были доступны ключи и какие суммы были в обороте компании. По данному основанию фигурантам грозит до шести лет лишения свободы.
Напомним, что Елену Блиновскую отправили в СИЗО за нарушение домашнего ареста. Позднее ей запретили видеться с мужем. Адвокат блогера просила допустить встречи с родственниками в СИЗО, однако это ходатайство не было удовлетворено.
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В настоящее время неизвестно, скольким бухгалтерам были доступны ключи и какие суммы были в обороте компании. По данному основанию фигурантам грозит до шести лет лишения свободы.
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Анастасия Чинкова