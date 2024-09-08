В деле о сухпайках появятся новые обвиняемые

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В деле о поставках некачественных супхайков в Вооруженные силы (ВС) России могут появиться новые фигуранты. Об этом представитель правоохранительных органов сообщил агентству ТАСС.
«Круг лиц, причастных к совершению преступления в настоящее время устанавливается, в связи с чем, следствие имеет основание полагать, что И. В. Котельников может вступить в контакт с ними для выработки согласованной позиции с целью уклонения от уголовной ответственности», – сообщается в решении суда об аресте предпринимателя Игоря Котельникова.
В полиции подчеркнули, что некоторые члены руководства Министерства обороны Российской Федерации были свидетелями дела и в настоящее время допрашиваются сотрудниками силовых структур. При этом обвинение им может быть предъявлено в ходе расследования преступления, после чего их процессуальный статус изменится.
Ранее экспертиза запретила использовать сухпайки по делу о хищениях в Министерстве обороны.
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Александр Климов