Минобороны признали потерпевшей стороной в деле о некачественных сухпайках

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Министерство обороны России признано потерпевшим по уголовному делу о поставках в Вооруженные силы страны некачественного продовольствия по высоким ценам, сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Согласно материалам дела, бывший руководитель Грязинского продовольственного комплекса (ГПК) в составе преступной группы совершил хищение денежных средств Министерства обороны под видом поставок индивидуального рациона питания
Общая сумма ущерба составила не менее 1,3 миллиарда рублей.
Ранее в ходе расследования дела о хищениях в Министерстве обороны выяснилось, что проверки привели к запрету на использование сухпайков. В ходе расследования выяснилось, что российских солдат снабжали некачественными сухпайками по высокой цене.
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«Потерпевшая сторона – Министерство обороны РФ. В случае обвинительного приговора оно может добиваться возмещения ущерба», – добавил он. .
Общая сумма ущерба составила не менее 1,3 миллиарда рублей.
Ранее в ходе расследования дела о хищениях в Министерстве обороны выяснилось, что проверки привели к запрету на использование сухпайков. В ходе расследования выяснилось, что российских солдат снабжали некачественными сухпайками по высокой цене.
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Александр Климов