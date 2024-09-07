Сухпайки из дела о хищении в Министерстве обороны запретили к использованию

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В рамках уголовного дела о хищении имущества, принадлежащего Министерству обороны, экспертиза установила, что использование фигурирующих в головном уголовно деле сухпайков запрещено, сообщает РИА Новости со ссылкой на документы суда.
«Согласно извещениям о результатах лабораторного исследования индивидуальные рационы питания не соответствуют техническим условиям и запрещены к использованию по назначению», – подчеркивается в материалах.
Ранее стало о хорошей жизни фигурантки дела о мошенничестве с сухпайками главного менеджера «Грязинского пищевого комбината» Эльвиры Смирновой.
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Александр Климов