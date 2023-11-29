В деле об убийстве двух россиянок в Турции появились новые подробности

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Бывший муж Ирины Двизовой Андрей Кушлевич, подозреваемый в убийстве женщины и ее дочери в турецком Бодруме, ранее был солдатом-наемником в Литве, он выстрелил в своих жертв пять пуль, забрал сына и уехал во Францию. Об этом пишет газета Sabah со ссылкой на источники.
В теле женщины обнаружено три пулевых отверстия, а в теле ее дочери – два. После убийства Кушлевич выбросил пистолет в мусорный контейнер.
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Элина Позднякова