В деревне Кировской области обнаружены тела трёх мужчин

Фото: СК России по Кировской области
Днём 24 февраля в деревне Мари-Малмыж Кировской области в одном из частных домов были обнаружены три мёртвых человека. Об этом сообщила пресс-служба регионального Следственного комитета.
Как сообщили следователи, тела принадлежат трём мужчинам. Дознаватели не обнаружили на них видимых признаков насильственной смерти.
В настоящий момент назначена судебно-медицинская экспертиза, чтобу установить причину смерти всех троих.
По факту обнаружения тел комитет инициировал проверку. Следователи осмотрели дом и провели комплекс следственных мероприятий, направленный на установление обстоятельств произошедшего. Полиция опрашивает соседей, разыскивают возможных свидетелей.
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Сергей Калугин